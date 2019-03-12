Inscrições de professores para Pré-Enem terminam nesta terça

Os interessados em dar aula no Pré-Enem Digital 2019 devem correr. É que as inscrições terminam às 17 horas desta terça-feira (12). O curso é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os valores por aula variam de R$ 85,00 a R$ 132,00.
Para concorrer, é preciso ter nível superior na área em que pretende atuar. Além disso, é necessário experiência comprovada em turmas de cursos preparatórios e vestibulares, preferencialmente ou em turmas de 3ª série.
As vagas são para as seguintes áreas:
- Língua Portuguesa e Estrangeira (Inglês e Espanhol), para área de conhecimento de Linguagens códigos e suas tecnologias;
- História, Geografia, Filosofia, Sociologia e para Ciências Humanas e suas tecnologias;
- Biologia, Química e Física para Ciências da Natureza e suas tecnologias.
- Matemática para suas tecnologias.
Os documentos estabelecidos conforme o edital devem ser entregues até às 17 horas desta terça-feira (12), na Secretaria Escolar da Esesp, localizada na Rua Francisco Fundão, n° 155, Jardim Camburi - Vitória/ES.