Inscrições de professores para Pré-Enem terminam nesta terça

Os aulões do Pré-Enem Digit@l 2019 serão realizados em 36 municípios Crédito: Divulgação/Sedu

Os interessados em dar aula no Pré-Enem Digital 2019 devem correr. É que as inscrições terminam às 17 horas desta terça-feira (12). O curso é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os valores por aula variam de R$ 85,00 a R$ 132,00.

Para concorrer, é preciso ter nível superior na área em que pretende atuar. Além disso, é necessário experiência comprovada em turmas de cursos preparatórios e vestibulares, preferencialmente ou em turmas de 3ª série.

As vagas são para as seguintes áreas:

- Língua Portuguesa e Estrangeira (Inglês e Espanhol), para área de conhecimento de Linguagens códigos e suas tecnologias;

- História, Geografia, Filosofia, Sociologia e para Ciências Humanas e suas tecnologias;

- Biologia, Química e Física para Ciências da Natureza e suas tecnologias.

- Matemática para suas tecnologias.