Ifes e Ufes abrem seleção para professor com salário de até R$ 9 mil

Ufes abriu quatro vagas para contratar professor efetivo Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriram processos seletivos para contratar professores temporários e efetivos, respectivamente.

A seleção do Ifes tem como objetivo preencher sete vagas de professor substituto. Há vagas para as áreas de Biologia (1); Educação (1); Educação Física (2); Engenharia Ambiental (1); Matemática (1); Produção Vegetal (1) e Química (1), destinadas aos Campi de Alegre e Ibatiba.

A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, conforme o grau de titulação. Os profissionais recebem ainda Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar.

As inscrições para o Campus Alegre terminam nesta quarta-feira (25), enquanto que para o Campus Ibatiba o prazo segue até sexta-feira (27). O atendimento ocorre no local que oferece as vagas.

Os candidatos farão prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, e prova de desempenho didático, de caráter apenas eliminatório.

Ufes

Já o concurso da Ufes prevê a contratação de quatro professores efetivos. Os docentes contratados atuarão nas áreas/ Subáreas de: Ecologia/ Ecologia de Ecossistemas (1); Agronomia/ Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos (1); Educação/ Ensino Aprendizagem e Ensino Aprendizado em Física (1) e Artes/ História da Arte (1)

A jornada de trabalho é de dedicação exclusiva e os profissionais vão receber salário que varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67.

A taxa de inscrição é de R$ 250,00. Os interessados poderão se inscrever no período de 3 de maio de 2018 a 1º de junho de 2018, no departamento que oferece a vaga.