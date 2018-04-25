Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Ifes e Ufes abrem seleção para professor com salário de até R$ 9 mil
Inscrições abertas

Ifes e Ufes abrem seleção para professor com salário de até R$ 9 mil

Interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:59
Ufes abriu quatro vagas para contratar professor efetivo Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriram processos seletivos para contratar professores temporários e efetivos, respectivamente.
A seleção do Ifes tem como objetivo preencher sete vagas de professor substituto. Há vagas para as áreas de Biologia (1); Educação (1); Educação Física (2); Engenharia Ambiental (1); Matemática (1); Produção Vegetal (1) e Química (1), destinadas aos Campi de Alegre e Ibatiba.
A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, conforme o grau de titulação. Os profissionais recebem ainda Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar.
As inscrições para o Campus Alegre terminam nesta quarta-feira (25), enquanto que para o Campus Ibatiba o prazo segue até sexta-feira (27). O atendimento ocorre no local que oferece as vagas.
Os candidatos farão prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, e prova de desempenho didático, de caráter apenas eliminatório.
Ufes
Já o concurso da Ufes prevê a contratação de quatro professores efetivos. Os docentes contratados atuarão nas áreas/ Subáreas de: Ecologia/ Ecologia de Ecossistemas (1); Agronomia/ Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos (1); Educação/ Ensino Aprendizagem e Ensino Aprendizado em Física (1) e Artes/ História da Arte (1)
A jornada de trabalho é de dedicação exclusiva e os profissionais vão receber salário que varia de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67.
A taxa de inscrição é de R$ 250,00. Os interessados poderão se inscrever no período de 3 de maio de 2018 a 1º de junho de 2018, no departamento que oferece a vaga.
A prova escrita está marcada para o dia 2 de junho. Os selecionados ainda farão Avaliação de Aptidão Didática; Prova de Títulos, e Plano de Trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado
Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados