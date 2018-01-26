Ifes e Ufes abrem seleção para professor com salário de até R$ 5 mil

Campus da Ufes: universidade federal tem quase 50% dos seus estudantes vindos de cotas sociais Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Professores que querem trabalhar com contrato temporário devem ficar atentos. Isso porque o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vão contratar profissionais substitutos com remuneração que chega a R$ 5,7 mil.

No Ifes, as chances são para os campi de Alegre; Aracruz; Centro Serrano; Piúma; São Mateus; Venda Nova do Imigrante; Vitória; Cefor; Serra e Santa Teresa.

A oferta é de 18 vagas para professores substitutos nas áreas de: Agroindústria (1); Informática (1); Produção Vegetal (1); Português/ Espanhol (1); Letras Português (2); Engenharia de Pesca (1); Física (1); Educação - Atendimento Educação Especializado (1); Mecânica (2); Engenharia Mecânica (1); Tecnologias Educacionais e EAD (1); Educação Física (1); Química (1); Sociologia (1) e Geografia (2).

A jornada de trabalho é de 20h a 40h semanais e a remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação apresentada.

As inscrições poderão ser realizadas presencialmente, nos períodos relacionados abaixo, nas unidades detentoras das vagas, cujo os endereços e horários estão disponível no edital:

Até o dia 19 de janeiro de 2018 - Campus São Mateus;

Até o dia 26 de janeiro de 2018 - Campi de Alegre, Aracruz, Nova do Imigrante, Vitória; Serra; Santa Teresa e Serrano;

Até o dia 29 de janeiro de 2018 - Campus de Píuma;

Até 09 de fevereiro - Campus de Cefor.

A avaliação deste Processo Seletivo, válido por um ano, será realizada por meio de Prova de Títulos e Desempenho Didático.

UFES

Já a seleção da Ufes conta com oito vagas para professor substituto. A seleção terá validade de um ano.

Há vagas para Docentes nas áreas/ subáreas de Ciência da Computação (1), Ciências Contábeis (1), Fonoaudiologia (1), Pedagogia/ Alfabetização (1), Estágio Supervisionado, Didática e Tópicos de Ensino de Língua Inglesa/Letras Inglês (1), Matemática (1), Artes/ Música (1) e Linguística/ Linguística Aplicada (1).

Os interessados podem se inscrever de 31 de janeiro de 2018 até 2 de fevereiro nos departamentos que oferecem as vagas, que são de Arquivologia, de Ciências Contábeis, de Fonoaudiologia, de Linguagens, Cultura e Educação; de Matemática e de Teoria da Arte e Música, mais precisamente nos Centros de Ciências Jurídicas e Econômicas, Ciências Contábeis, Ciências da Saúde, Educação, Ciências Exatas e Artes.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 3.552,08 a R$ 5.742,14, conforme o grau de titulação apresentado.