Ifes contrata professor com salário de até R$ 5 mil

Ifes conta com oportunidades em diversas unidades Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 15 vagas professores substitutos nas áreas de Agroindústria, Informática, Produção Vegetal, Português/Espanhol, Letras/Português, Engenharia de Pesca, Física, Educação (Atendimento Educacional Especializado), Mecânica, Tecnologias Educacionais e EAD, Engenharia Mecânica e Educação Física.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O salário varia entre R$ 3.121,76 e R$ 5.742,14, de acordo com a titulação do candidato. Além da remuneração, o Ifes oferece auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte.

As oportunidades são para o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) e os campi de Alegre, Centro-Serrano, Aracruz, Piúma, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Vitória e Serra.

O período de inscrição vai depender de cada unidade. Os candidatos devem entregar a documentação exigida no campus onde pretendem concorrer a vaga ou enviar via Sedex para o endereço da unidade. Para se candidatar, é necessário apresentar a formação miníma requerida na área de interesse.

O processo seletivo contará com avaliação de títulos e prova de desempenho didático. Nessa segunda etapa, os candidatos terão que ministrar uma aula de 40 a 50 minutos à banca avaliadora sobre um tema da área específica, sorteado previamente. O resultado final será divulgado conforme o cronograma de cada campus.

O edital tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Veja o período de inscrição em cada campus:

Campus de Alegre: 12 a 26 de janeiro

Campus Aracruz: 15 a 26 de janeiro

Campus Centro-Serrano: 15 a 31 de janeiro

Campus Piúma: 15 a 29 de janeiro

Campus São Mateus: 15 a 19 de janeiro

Campus Venda Nova do Imigrante: 15 a 26 de janeiro

Campus Vitória: 15 a 26 de janeiro

Campus Serra: 15 a 26 de janeiro

Cefor: 29 de janeiro a 9 de fevereiro

Confira as vagas em cada campus:

Campus de Alegre

Agroindústria  1 vaga

Informática  1 vaga

Produção Vegetal  2 vagas

Campus Aracruz

Português/Espanhol  1 vaga

Campus Centro-Serrano

Letras/Português  1 vaga

Campus Piúma

Engenharia de Pesca  1 vaga

Física  1 vaga

Campus São Mateus

Educação (Atendimento Educacional Especializado)  1 vaga

Mecânica  2 vagas

Campus Venda Nova do Imigrante

Letras/Português  1 vaga

Campus Vitória

Engenharia Mecânica  1 vaga

Campus Serra

Educação Física  1 vaga

Cefor

Tecnologias Educacionais e EAD  1 vaga