Ifes contrata professor com salário de até R$ 5 mil

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 15 vagas professores substitutos nas áreas de Agroindústria, Informática, Produção Vegetal, Português/Espanhol, Letras/Português, Engenharia de Pesca, Física, Educação (Atendimento Educacional Especializado), Mecânica, Tecnologias Educacionais e EAD, Engenharia Mecânica e Educação Física.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O salário varia entre R$ 3.121,76 e R$ 5.742,14, de acordo com a titulação do candidato. Além da remuneração, o Ifes oferece auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte.
As oportunidades são para o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) e os campi de Alegre, Centro-Serrano, Aracruz, Piúma, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Vitória e Serra.
O período de inscrição vai depender de cada unidade. Os candidatos devem entregar a documentação exigida no campus onde pretendem concorrer a vaga ou enviar via Sedex para o endereço da unidade. Para se candidatar, é necessário apresentar a formação miníma requerida na área de interesse.
O processo seletivo contará com avaliação de títulos e prova de desempenho didático. Nessa segunda etapa, os candidatos terão que ministrar uma aula de 40 a 50 minutos à banca avaliadora sobre um tema da área específica, sorteado previamente. O resultado final será divulgado conforme o cronograma de cada campus.
O edital tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Veja o período de inscrição em cada campus:
Campus de Alegre: 12 a 26 de janeiro
Campus Aracruz: 15 a 26 de janeiro
Campus Centro-Serrano: 15 a 31 de janeiro
Campus Piúma: 15 a 29 de janeiro
Campus São Mateus: 15 a 19 de janeiro
Campus Venda Nova do Imigrante: 15 a 26 de janeiro
Campus Vitória: 15 a 26 de janeiro
Campus Serra: 15 a 26 de janeiro
Cefor: 29 de janeiro a 9 de fevereiro
Confira as vagas em cada campus:
Campus de Alegre
Agroindústria 1 vaga
Informática 1 vaga
Produção Vegetal 2 vagas
Campus Aracruz
Português/Espanhol 1 vaga
Campus Centro-Serrano
Letras/Português 1 vaga
Campus Piúma
Engenharia de Pesca 1 vaga
Física 1 vaga
Campus São Mateus
Educação (Atendimento Educacional Especializado) 1 vaga
Mecânica 2 vagas
Campus Venda Nova do Imigrante
Letras/Português 1 vaga
Campus Vitória
Engenharia Mecânica 1 vaga
Campus Serra
Educação Física 1 vaga
Cefor
Tecnologias Educacionais e EAD 1 vaga