Ifes contrata 24 professores com salários de até R$ 5,7 mil

O campus de Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo também vai contatar professores Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratar 24 professores substitutos. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade). A carga horária é de 40 horas semanais.

As oportunidades são para as áreas de Mineralogia e Meio Ambiente (1); Química (2); Matemática (2); Informática (1); Filosofia (1); Geografia (1); Edificações (1); Administração (1); Engenharia Elétrica (1); Economia (1); Engenharia de Minas - Lavra e Economia Mineral (1); Engenharia de Minas - Beneficiamento/Tratamento de Minérios (1); Matemática/Estatística (1); Atendimento Educacional Especializado - Libras (1); Engenharia Mecânica (1); Engenharia de Materiais/Metalúrgica (1); Química/Química Industrial (1); Letras/Português (1); Biologia (1); Atendimento Educacional Especializado (1); e Tecnologias Educacionais e Educação à Distância (1).

A seleção contará com duas etapas: Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático.

As inscrições podem ser feitas no campus que oferece as vagas, de acordo com a data estabelecida por cada um deles:

Até o dia 18 de maio de 2018: Campus Aracruz - Avenida Morobá, nº 248, Morobá;

Até dia 25 de maio de 2018: Campus Guarapari - Alameda Francisco Vieira Simões, nº 720 - Aeroporto;

Até 18 de maio de 2018: Campus Cachoeiro de Itapemirim - Rodovia Cachoeiro Alegre, ES 482, Km 05 - Morro Grande;

Até 25 de maio de 2018: Campus Vila Velha - Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1000, Soteco; Campus Serra - Rodovia ES-010, Km 6,5 - Manguinhos; Campus Vitória - Avenida Vitória, nº 1729, Jucutuquara; Campus Barra de São Francisco - Avenida Dona Minelvina Garcia de Lima, nº 218 - Vila Gonçalves; e Cefor - Rua Barão de Mauá, nº 30, Jucutuquara;

Até 30 de maio de 2018: Campus Itapina - Rodovia BR-259, Km 70, Zona Rural;

Até 1º de junho de 2018: Campus Piúma - Rua Augusto Costa de Oliveira, nº 660, Praia Doce;