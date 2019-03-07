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Ifes abre inscrição para professores substitutos

A remuneração pode chegar a R$ 5.742,14, com auxílio-alimentação de R$ 229,00 a R$ 458,00

Publicado em 07 de Março de 2019 às 20:08

Publicado em 

07 mar 2019 às 20:08
A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14 Crédito: Divulgação
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta quinta-feira (7) a abertura da inscrição de concurso para professores substitutos. As três vagas, nas áreas de Atendimento Educacional Especializado (1); Letras/Português (1) e Saúde Pública/Saúde Coletiva, são para atuação no Campus Vitória, em Jucutuquara.
A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14, com auxílio-alimentação de R$ 458,00 a R$ 229,00. A exigência para quem deseja concorrer a vaga é ter graduação mínima na área específica em que irá atuar.
Os candidatos devem se inscrever até o dia 22 de março. No momento da inscrição, é preciso entregar o curriculum vitae, comprovado em cópia simples, em envelope lacrado e identificado ou enviar por meio do serviço postal, conforme estabelece o edital
A inscrição deve ser feita na na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do Ifes, na Avenida Vitória, nº 179, em Jucutuquara, Vitória.

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