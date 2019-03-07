Ifes abre inscrição para professores substitutos

A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14 Crédito: Divulgação

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta quinta-feira (7) a abertura da inscrição de concurso para professores substitutos. As três vagas, nas áreas de Atendimento Educacional Especializado (1); Letras/Português (1) e Saúde Pública/Saúde Coletiva, são para atuação no Campus Vitória, em Jucutuquara.

A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14, com auxílio-alimentação de R$ 458,00 a R$ 229,00. A exigência para quem deseja concorrer a vaga é ter graduação mínima na área específica em que irá atuar.

estabelece o edital Os candidatos devem se inscrever até o dia 22 de março. No momento da inscrição, é preciso entregar o curriculum vitae, comprovado em cópia simples, em envelope lacrado e identificado ou enviar por meio do serviço postal, conforme