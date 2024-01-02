Idaf lança concurso com 52 vagas e salário de até R$ 6,9 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 52 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O edital de abertura do certame foi divulgado na última sexta-feira (29).
A remuneração é de R$ 3.595,995 para os cargos de nível técnico e de R$ 6.911,73 para os de nível superior. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600, referente a jornada de 40 horas por semana.
As oportunidades serão distribuídas pelos seguintes cargos:
- Fiscal Estadual Agropecuário nas especialidades de:
- Engenharia Agronômica (11)
- Engenharia Florestal (4)
- Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia (1)
- Engenharia Química
- Engenharia Civil
- Engenharia de Alimentos
- Química (1)
- Técnico de Fiscalização de Desenvolvimento Agropecuário:
- Técnico em Agropecuária/Técnico Agrícola (29)
- Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento (3)
- Técnico de Laboratório (3).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 29 de janeiro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Ibid), empresa organizadora do certame.
A taxa de participação varia de R$ 45 e R$ 48. Candidatos que sejam membros de família de baixa renda, doadores de medula óssea, pessoa que se declare isenta de declarar imposto de renda, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do ES, pessoa com deficiência, doadores de sangue, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa até 3 de janeiro de 2024.
O concurso do Idaf contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. O exame objetivo terá questões sobre Língua Portuguesa, Legislação Básica, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.