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Provas em março

Idaf lança concurso com 52 vagas e salário de até R$ 6,9 mil

Oportunidades são destinadas a cargos de níveis técnico e superior; inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 29 de janeiro de 2024

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 11:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jan 2024 às 11:12
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 52 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O edital de abertura do certame foi divulgado na última sexta-feira (29).
A remuneração é de R$ 3.595,995 para os cargos de nível técnico e de R$ 6.911,73 para os de nível superior. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600, referente a jornada de 40 horas por semana.
As oportunidades serão distribuídas pelos seguintes cargos:
  • Fiscal Estadual Agropecuário nas especialidades de: 
  • Engenharia Agronômica (11)
  • Engenharia Florestal (4)
  • Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia (1)
  • Engenharia Química
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Alimentos
  • Química (1)
  • Técnico de Fiscalização de Desenvolvimento Agropecuário:
  • Técnico em Agropecuária/Técnico Agrícola (29)
  • Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento (3)
  • Técnico de Laboratório (3).
sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) passa a funcionar no Centro de Vitória,
Idaf vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação/Idaf
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 29 de janeiro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Ibid), empresa organizadora do certame. 
A taxa de participação varia de R$ 45 e R$ 48. Candidatos que sejam membros de família de baixa renda, doadores de medula óssea, pessoa que se declare isenta de declarar imposto de renda, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do ES, pessoa com deficiência, doadores de sangue, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa até 3 de janeiro de 2024.
O concurso do Idaf contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. O exame objetivo terá questões sobre Língua Portuguesa, Legislação Básica, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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