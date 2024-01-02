Idaf lança concurso com 52 vagas e salário de até R$ 6,9 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo ( Idaf ) está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 52 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O edital de abertura do certame foi divulgado na última sexta-feira (29).

A remuneração é de R$ 3.595,995 para os cargos de nível técnico e de R$ 6.911,73 para os de nível superior. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600, referente a jornada de 40 horas por semana.

As oportunidades serão distribuídas pelos seguintes cargos:

Fiscal Estadual Agropecuário nas especialidades de:

Engenharia Agronômica (11)

Engenharia Florestal (4)

Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia (1)

Engenharia Química

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Química (1)

Técnico de Fiscalização de Desenvolvimento Agropecuário:

Técnico em Agropecuária/Técnico Agrícola (29)

Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento (3)

Técnico de Laboratório (3).

Idaf vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação/Idaf

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 29 de janeiro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Ibid) , empresa organizadora do certame.

A taxa de participação varia de R$ 45 e R$ 48. Candidatos que sejam membros de família de baixa renda, doadores de medula óssea, pessoa que se declare isenta de declarar imposto de renda, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do ES, pessoa com deficiência, doadores de sangue, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa até 3 de janeiro de 2024.

O concurso do Idaf contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. O exame objetivo terá questões sobre Língua Portuguesa, Legislação Básica, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.