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Temporários

Idaf abre seleção para contratar profissional de nível médio

Candidatos podem se inscrever de 8 a 15 de maio

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 14:16
Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
 
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível médio. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva para o cargo de assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário. Há oportunidades para todo o Estado. A remuneração é de R$ 1.825,82.
As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br no período de 10h do dia 8 de maio até as 17h do dia 15 de maio de 2018.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O contrato temporário será firmado para o período de 12 meses, prorrogável por igual período.
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SAIBA MAIS
CARGO: Assistente de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário.
REMUNERAÇÃO: R$ 1.825,82
REQUISITOS: Certificado de conclusão do Ensino Médio.
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de apoio nas áreas administrativas, financeiras e contábeis; Receber, despachar e controlar trâmites de documentos e processos, inclusive apoiar na expedição de documentos sob supervisão; Atender e prestar orientação ao público; Operar sistemas de informação institucional;  Conduzir veículos, desde que habilitado conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades; Execução de atividades correlatas, conforme a área de atuação, inclusive nas demais unidades do Idaf.

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