Idaf abre seleção para contratar profissional de nível médio

Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet





O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível médio. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva para o cargo de assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário. Há oportunidades para todo o Estado. A remuneração é de R$ 1.825,82.

As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br no período de 10h do dia 8 de maio até as 17h do dia 15 de maio de 2018.

O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O contrato temporário será firmado para o período de 12 meses, prorrogável por igual período.

CARGO: Assistente de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário.

REMUNERAÇÃO: R$ 1.825,82

REQUISITOS: Certificado de conclusão do Ensino Médio.