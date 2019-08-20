IBGE prepara seleção com 3.210 vagas temporárias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 3.210 profissionais que vão atuar no Censo 2020. O órgão publicou nesta terça-feira (20) o extrato de dispensa de licitação que escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do certame.
As oportunidades serão temporárias. Das 3.210 chances, 600 são para coordenadores censitários de subárea 1, 850 para coordenadores censitários de subárea 2 e 1.760 para agente censitário operacional.
De acordo com a portaria que autorizou a abertura de vagas, os aprovados poderão ser contratado a partir de janeiro de 2020.
Ao todo, o IBGE está autorizado a abrir 234.416 vagas temporárias. Os editais serão publicados gradualmente, conforme necessidade do órgão. A maior oferta será para o cargo de recenseador, com 196 chances.
Para concorrer ao cargo de recenseador é necessário apenas possuir ensino fundamental, com remuneração de R$ 1.100. Para agente censitário municipal, a exigência é de ensino médio, com inicial de R$ 2.400. Para agente censitário supervisor, ensino médio e R$ 2.000. Para coordenador censitário de subárea, ensino médio e R$ 4.000. Para agente censitário operacional, ensino médio e R$ 1.800. Por fim, para analista censitário, nível superior e iniciais de R$ 7.458,89 a R$ 9.192,88.