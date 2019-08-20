IBGE prepara seleção com 3.210 vagas temporárias

As oportunidades serão temporárias. Das 3.210 chances, 600 são para coordenadores censitários de subárea 1, 850 para coordenadores censitários de subárea 2 e 1.760 para agente censitário operacional.

De acordo com a portaria que autorizou a abertura de vagas, os aprovados poderão ser contratado a partir de janeiro de 2020.

Para concorrer ao cargo de recenseador é necessário apenas possuir ensino fundamental, com remuneração de R$ 1.100. Para agente censitário municipal, a exigência é de ensino médio, com inicial de R$ 2.400. Para agente censitário supervisor, ensino médio e R$ 2.000. Para coordenador censitário de subárea, ensino médio e R$ 4.000. Para agente censitário operacional, ensino médio e R$ 1.800. Por fim, para analista censitário, nível superior e iniciais de R$ 7.458,89 a R$ 9.192,88.