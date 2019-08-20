Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em breve

IBGE prepara seleção com 3.210 vagas temporárias

Ao todo, órgão deve abrir mais de 234 mil vagas para atuar no Censo 2020

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 12:04

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

20 ago 2019 às 12:04
IBGE vai contratar profissionais para atuarem no Censo de 2020 Crédito: Reprodução | Arquivo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 3.210 profissionais que vão atuar no Censo 2020. O órgão publicou nesta terça-feira (20) o extrato de dispensa de licitação que escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do certame.
> Confira a lista dos concursos abertos em todo o país
As oportunidades serão temporárias. Das 3.210 chances, 600 são para coordenadores censitários de subárea 1, 850 para coordenadores censitários de subárea 2 e 1.760 para agente censitário operacional.
De acordo com a portaria que autorizou a abertura de vagas, os aprovados poderão ser contratado a partir de janeiro de 2020. 
Ao todo, o IBGE está autorizado a abrir 234.416 vagas temporárias. Os editais serão publicados gradualmente, conforme necessidade do órgão. A maior oferta será para o cargo de recenseador, com 196 chances.
> Nove concursos abertos no ES com salário de até R$ 7,2 mil
Para concorrer ao cargo de recenseador é necessário apenas possuir ensino fundamental, com remuneração de R$ 1.100. Para agente censitário municipal, a exigência é de ensino médio, com inicial de R$ 2.400. Para agente censitário supervisor, ensino médio e R$ 2.000. Para coordenador censitário de subárea, ensino médio e R$ 4.000. Para agente censitário operacional, ensino médio e R$ 1.800. Por fim, para analista censitário, nível superior e iniciais de R$ 7.458,89 a R$ 9.192,88.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados