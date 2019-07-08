Home
>
Concursos e Empregos
>
IBGE abre seleção para contratar 400 agentes censitários

IBGE abre seleção para contratar 400 agentes censitários

Candidatos precisam ter nível superior; inscrições podem ser feitas até 23 de julho

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:12

 - Atualizado há 6 anos

IBGE vai contratar profissionais para atuar no Censo Demográfico 2020 Crédito: Reprodução | Arquivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital de abertura do processo seletivo simplificado para a contratação de 400 analistas censitários. Os interessados precisam ter nível superior. Clique aqui para ler o edital.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> 12 concursos públicos vão abrir vagas neste ano

A remuneração é de R$ 4.200,00, mais auxílio: alimentação, transporte e pré-escola. A carga horária a ser cumprida é 40 horas semanais.

As vagas ofertadas são para as áreas de: Análise de Sistemas em: Desen. Aplicações (17); Desenv. Aplicações Web Mobile (2); Suporte a Comunicações e Rede (5); Suporte à Produção (4); Suporte Operacional e de Tecnologia (4); Análise Socioeconômica (36); Biblioteconomia e Documentação (4); Ciências Contábeis (30); Ciências Sociais (12); Desenho Instrucional (2); Geoprocessamento (24); Gestão e Infraestrutura (142); Jornalismo (35); Letras (1); Logística (5); Métodos Quantitativos (57); Planejamento e Gestão (1); Produção Gráfica/ Editorial (2); Programação Visual/ Web Design (10); Recursos Humanos (7).

Para o Espírito Santo, a oferta é de quatro vagas, sendo uma para cada um dos seguintes cargos: análise socioeconômica, ciências contábeis, jornalista e métodos quantitativos. Há chances ainda para os municípios de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN) Palmas (TO) Porto Alegre (RS) Porto Velho (RO) Recife (PE), Rio Branco (AC) Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) São Luís (MA) São Paulo (SP) e Teresina (PI).

> Sedu abre seleção para contratar profissionais de nível superior

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 64,00.

O processo seletivo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data de realização prevista para o dia 1º de novembro de 2019.

A validade da seleção é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

> Leia mais sobre Concursos e Empregos 

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais