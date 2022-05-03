IBGE abre processo seletivo com 107 vagas e salário de até R$ 3,1 mil

IBGE começa a coletar dados do Censo Demográfico em agosto Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que oferece 107 vagas temporárias de nível médio. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022.

A oferta é de 97 postos para agente censitário operacional e 10 para coordenador censitário de subárea, com salários de R$ 1.700 e R$ 3.100, respectivamente. Os contratados também receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.

As oportunidades estão distribuídas entre 10 estados: Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os interessados podem se inscrever até sexta-feira, dia 6 de maio. Não há cobrança de taxa de inscrição.

O formulário para cadastro — disponível no site do IBGE — deve ser preenchido e encaminhado para um dos seguintes e-mails:

Os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos, com base nas informações e documentos apresentados no registro da inscrição. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 20 de maio.

Os profissionais contratados terão vínculo válido por um ano, com possibilidade de prorrogação, a critério do órgão.