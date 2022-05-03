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IBGE abre processo seletivo com 107 vagas e salário de até R$ 3,1 mil

Candidatos devem ter o ensino médio e podem se inscrever até sexta-feira, dia 6 de maio; selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2022 às 12:23
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IBGE começa a coletar dados do Censo Demográfico em agosto Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que oferece 107 vagas temporárias de nível médio. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022.
A oferta é de 97 postos para agente censitário operacional e 10 para coordenador censitário de subárea, com salários de R$ 1.700 e R$ 3.100, respectivamente. Os contratados também receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.
As oportunidades estão distribuídas entre 10 estados: Alagoas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Os interessados podem se inscrever até sexta-feira, dia 6 de maio. Não há cobrança de taxa de inscrição. 
O formulário para cadastro — disponível no site do IBGE — deve ser preenchido e encaminhado para um dos seguintes e-mails:
Os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos, com base nas informações e documentos apresentados no registro da inscrição. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 20 de maio.
Os profissionais contratados terão vínculo válido por um ano, com possibilidade de prorrogação, a critério do órgão.
A coleta de dados do Censo Demográfico 2022 está programado para começar em 1º de agosto, e será o 13º realizado no Brasil. Os recenseadores vão visitar mais de 70 milhões de domicílios espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros, conforme informou o IBGE.

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