Polícia Civil do ES define organizadora de concurso com 40 vagas

O concurso público para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (26). O próximo passo é a assinatura do contrato.
O processo seletivo terá como objetivo preencher 40 vagas. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito, três anos de prática forense ou três anos de atividade policial. O subsídio inicial do cargo é de R$ 10.058,56.
O último concurso da corporação foi publicado em março de 2019. Na ocasião, foram oferecidas 33 vagas imediatas. Os participantes chegaram a fazer a prova objetiva, mas a seleção foi anulada um ano depois por conta de denúncias de irregularidades.
Geralmente, os concursos da PC contam com avaliação objetiva e discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF), exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico, prova oral, avaliação de títulos, comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial, sindicância de vida pregressa e, por fim, um curso de formação profissional.