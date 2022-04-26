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Delegado

Polícia Civil do ES define organizadora de concurso com 40 vagas

Candidatos precisam ter nível superior em Direito, três anos de prática forense ou três anos de atividade policial. O subsídio inicial do cargo é de R$ 10.058,56

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2022 às 13:55
Policia Civil
Policia Civil contará com novos delegados em breve Crédito: Ricardo Medeiros
concurso público para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (26). O próximo passo é a assinatura do contrato.
O processo seletivo terá como objetivo preencher 40 vagas. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito, três anos de prática forense ou três anos de atividade policial. O subsídio inicial do cargo é de R$ 10.058,56.
O último concurso da corporação foi publicado em março de 2019. Na ocasião, foram oferecidas 33 vagas imediatas. Os participantes chegaram a fazer a prova objetiva, mas a seleção foi anulada um ano depois  por conta de denúncias de irregularidades. 
Geralmente, os concursos da PC contam com avaliação objetiva e discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF), exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico, prova oral, avaliação de títulos, comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial, sindicância de vida pregressa e, por fim, um curso de formação profissional.

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