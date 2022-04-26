Polícia Civil do ES define organizadora de concurso com 40 vagas

Policia Civil contará com novos delegados em breve Crédito: Ricardo Medeiros

concurso público para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (26). O próximo passo é a assinatura do contrato.

O processo seletivo terá como objetivo preencher 40 vagas. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito, três anos de prática forense ou três anos de atividade policial. O subsídio inicial do cargo é de R$ 10.058,56.

O último concurso da corporação foi publicado em março de 2019. Na ocasião, foram oferecidas 33 vagas imediatas. Os participantes chegaram a fazer a prova objetiva, mas a seleção foi anulada um ano depois por conta de denúncias de irregularidades.