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Iases e Secretaria de Gestão vão abrir concurso público

Anúncio será feito pelo governador Paulo Hartung na tarde desta terça-feira (26)

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 14:23
Estado vai abrir dois novos concursos públicos Crédito: Pixabay
O governo do Estado vai abrir concursos públicos na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O anúncio será feito na tarde desta terça-feira (26) pelo governador Paulo Hartung.  Ainda não há informações sobre cargos, salários e inscrições. 
Hartung já anunciou outros concursos para serem realizados ainda este ano. Na área da segurança, são 417 vagas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições começaram nesta segunda-feira (25). 
Nos próximos dias devem ser anunciadas as novidades dos certames de 20 chances para oficial médico da PM e 173 oportunidades da Polícia Civil. 
Também estão previstos processos seletivos com 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e cinco na Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp). 

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