Iases e Secretaria de Gestão vão abrir concurso público

Estado vai abrir dois novos concursos públicos Crédito: Pixabay

O governo do Estado vai abrir concursos públicos na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O anúncio será feito na tarde desta terça-feira (26) pelo governador Paulo Hartung. Ainda não há informações sobre cargos, salários e inscrições.

Hartung já anunciou outros concursos para serem realizados ainda este ano. Na área da segurança, são 417 vagas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições começaram nesta segunda-feira (25).

Nos próximos dias devem ser anunciadas as novidades dos certames de 20 chances para oficial médico da PM e 173 oportunidades da Polícia Civil.