Iases e Secretaria de Gestão vão abrir concurso público

O governo do Estado vai abrir concursos públicos na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O anúncio será feito na tarde desta terça-feira (26) pelo governador Paulo Hartung. Ainda não há informações sobre cargos, salários e inscrições.
Hartung já anunciou outros concursos para serem realizados ainda este ano. Na área da segurança, são 417 vagas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições começaram nesta segunda-feira (25).
Nos próximos dias devem ser anunciadas as novidades dos certames de 20 chances para oficial médico da PM e 173 oportunidades da Polícia Civil.
Também estão previstos processos seletivos com 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e cinco na Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp).