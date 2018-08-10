Iases cancela edital para a contratação de temporários

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) cancelou o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis técnico e superior. O edital de abertura da seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado na última terça-feira (7).

De acordo com o aviso de cancelamento, em razão da impugnação ao edital realizado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15º Região, torna pública a revogação do Processo Seletivo 002/2018, publicado em 07/08/2018, para a celebração de Contrato Administrativo de Prestação de Serviço em caráter temporário com formação de cadastro de reserva.