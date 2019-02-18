Iases abre processo seletivo com salários de R$ 4,4 mil

Unidade de internação para menores em Linhares Crédito: Iases/Divulgação

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis técnico e superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

As funções são para os cargos de Analista de Suporte, Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, Pedagogo e Técnico em Edificações.

Em jornada semanal de 40h o valor das remunerações são de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60. A atuação é para Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro do Itapemirim.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br das 10h do dia 20 de fevereiro de 2019 até às 17h do dia 1º de março de 2019.