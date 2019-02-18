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Iases abre processo seletivo com salários de R$ 4,4 mil

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; inscrições poderão ser feitas de 20 de fevereiro a 1º de março
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2019 às 15:34

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 15:34

Unidade de internação para menores em Linhares Crédito: Iases/Divulgação
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis técnico e superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. 
As funções são para os cargos de Analista de Suporte, Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, Pedagogo e Técnico em Edificações.
Em jornada semanal de 40h o valor das remunerações são de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60. A atuação é para Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro do Itapemirim.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br das 10h do dia 20 de fevereiro de 2019 até às 17h do dia 1º de março de 2019.
Serão realizadas duas fases para classificação dos candidatos, sendo a Entrega e Análise de documentação comprobatória da experiência e qualificação profissional, a outra etapa consiste na entrega do formulário de Investigação Social e Sindicância da Vida Pregressa do candidato.

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