Hospital Infantil de Vila Velha contrata profissionais da área da Saúde

Himaba abriu seleção para contratação imediata e formação de cadastro de reserva Crédito: Sesa/Divulgação

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) abriu processo seletivo para a contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os profissionais vão atuar no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.

A oferta é de oito vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. São cinco chances para técnicos em Enfermagem e três para enfermeiros. Já para cadastro de reserva, são 60 e 10 oportunidades, respectivamente.

Os interessados devem procurar a agência do Sine, que fica na Rua Sete de Setembro, 95, Centro, em Vila Velha, até o dia 22 de outubro, para se cadastrar.

Os candidatos selecionados pelo Sine serão encaminhados para realizar prova de conhecimentos específicos e entrevista com os coordenadores de área de Recursos Humanos do hospital.