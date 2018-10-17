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Himaba

Hospital Infantil de Vila Velha contrata profissionais da área da Saúde

Oportunidades são para enfermeiros e técnicos de enfermagem; interessados podem se inscrever no Sine do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 13:28

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 13:28

Himaba abriu seleção para contratação imediata e formação de cadastro de reserva Crédito: Sesa/Divulgação
O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) abriu processo seletivo para a contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os profissionais vão atuar no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
A oferta é de oito vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. São cinco chances para técnicos em Enfermagem e três para enfermeiros. Já para cadastro de reserva, são 60 e 10 oportunidades, respectivamente.
Os interessados devem procurar a agência do Sine, que fica na Rua Sete de Setembro, 95, Centro, em Vila Velha, até o dia 22 de outubro, para se cadastrar.
Os candidatos selecionados pelo Sine serão encaminhados para realizar prova de conhecimentos específicos e entrevista com os coordenadores de área de Recursos Humanos do hospital.
 

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