Governo federal prevê 12 concursos em 2023 com 14.427 vagas

O ano ainda está na metade, mas os órgãos da União já se movimentam para fazer novas contratações no próximo ano. A previsão é de que o governo federal abra ao menos 14.427 vagas em 12 concursos públicos em 2023.
Os postos serão distribuídos por cargos de níveis médio e superior, nas mais diferentes áreas. Os salários podem passar de R$ 21 mil mensais, de acordo com a instituição. Para que os processos seletivos sejam realizados é necessária a autorização do Ministério da Economia.
Porém, antes disso, os órgãos precisaram enviar o pedido de abertura das seleções para que possam constar no orçamento do próximo ano. O prazo para envio das solicitações terminou no dia 31 de maio.
Na sequência, a equipe do ministro Paulo Guedes começa a elaborar a previsão orçamentária que será apresentada no Congresso Nacional em agosto. O material traz a previsão de arrecadação e também os gastos da União.
Veja a lista abaixo:
INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já está autorizado a contratar mil técnicos do seguro social, carreira que exige o nível médio e tem salário de R$ R$ 5.186,79.
A autarquia tem expectativa ainda de abrir vagas para analista do seguro social, de nível superior. O salário é de R$ 7.659,79. No total, o instituto solicitou 7.830 vagas. Por isso, aumentam as expectativa de que novos postos possam ser autorizados em breve. O último concurso do órgão foi realizado há sete anos.
ANS
As agências reguladoras também devem solicitar novas contratações em breve. Uma delas é a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que deverá abrir 90 vagas, que é o total de cargos vagos atualmente.
As oportunidades devem ser distribuídas da seguinte maneira:
- Técnico administrativo (34 vagas) - R$ 7.016,67;
- Técnico em regulação de saúde suplementar (16) - R$ 7.388,37
- Especialista em regulação de saúde suplementar (33) - R$ 15.058,12
- Analista administrativo (7) - R$ 13.807,57.
ANTT
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê a contratação de 362 novos servidores em 2023. As carreiras serão destinadas a profissionais de níveis médio e superior:
- Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres - 226 vagas (R$ 7.846,37)
- Técnico administrativo - 38 (R$ 7.474,67)
- Analista administrativo - 30 (R$ 14.265,57)
- Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - 68 (R$ 15.516,12).
ANVISA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) terá 107 vagas, que é o total de cargos vagas atualmente na autarquia. Os salários variam de R$ 7,4 mil a R$ 15,5 mil. As chances serão distribuídas da seguinte maneira:
- Técnico em regulação e vigilância sanitária (5)
- Técnico administrativo (44)
- Especialista em regulação e vigilância sanitária (43) e analista administrativo (15).
ANA
A Agência Nacional de Águas (ANA) tenta desde 2020 autorização para abrir novo concurso. Para o próximo ano, o pedido foi o mesmo dos anos anteriores: 101 vagas.
- Técnico administrativo (10)
- Especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico (53)
- Analista administrativo (38).
As carreiras têm subsídios de R$15.058,12 para os especialistas, R$ 13.807,57 para os analistas administrativos, e de R$ 7.016,67 para os técnicos administrativos.
IBGE
Outra instituição que vai abrir contratar servidores efetivos será o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A autarquia pediu abertura de 2.503 postos de trabalho, distribuídos da seguinte maneira:
- Analista de planejamento, gestão e infraestrutura e tecnologista em informações geográficas e estatísticas (1.004 vagas)
- Pesquisador em informações geográficas e estatísticas (11)
- Técnico em informações geográficas e estatísticas (1.488).
A remuneração será de R$ 8.488,47 para o cargo de analista, R$ 9.389,06 para a do pesquisador e R$ 3.677,27 para os técnicos.
CVM
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pediu à pasta de Paulo Guedes a abertura de 127 vagas. A carreira de agente executivo exige o nível médio e tem 50 vagas solicitadas. Os selecionados vão receber salário de R$ 7.647,98, já somando o auxílio-alimentação de R$ 458.
Também foram pedidas 27 vagas para inspetores e 50 para analistas, ambas destinadas a cargos de nível superior.
FUNAI
Em 2021, a Fundação Nacional do Índio (Funai) pediu abertura de concurso com 1.043 vagas. Esse quantitativo, entretanto, deve se repetir este ano. As chances são para carreiras de níveis médio e superior.
RECEITA FEDERAL
Outro órgão que está a vários anos sem fazer contratações é a Receita Federal. Entretanto, o Ministério da Economia já autorizou a abertura de um novo concurso público. O prazo para a publicação do edital é de de seis meses.
As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
- 230 vagas para auditor-fiscal
- 469 vagas para analista-tributário.
Os dois cargos exigem nível superior e a remuneração é de R$ 21 mil a R$ 11,6 mil, respectivamente.
POLÍCIA FEDERAL
A Polícia Federal encaminhou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública um pedido de abertura de concurso para a área Administrativa. Neste caso, serão 600 vagas. A pasta é responsável por conduzir o pedido ao Ministério da Economia.
Os postos serão para agente administrativo, que tem como requisito o nível médio e tem ganhos iniciais de R$ 4.710,76. O certame poderá ter também cargos de nível superior, com remuneração de R$ 5.559,67.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
O Ministério da Justiça também solicitou ao governo federal contratar 721 servidores de níveis médio e superior, todas voltadas para a área de apoio.
As chances serão para:
- 170 para analista técnico de políticas sociais da carreira de desenvolvimento de políticas sociais
- 551 cargos de níveis superior e médio do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo.
BANCO CENTRAL
A instituição pediu a liberação para preencher 245 vagas nas carreiras de técnico, analista e procurador. A solicitação foi feita no ano passado, mas acabou não sendo atendida. As oportunidades devem ser provida entre 2023 e 2024.
- Analista - nível superior (200)
- Técnico - nível médio (30)
- Procurador - nível superior (15)
O salário para técnico é de R$ 7.741,31, incluindo o auxílio-alimentação de R$458. Já os cargos de analista e procurador exigem o nível superior e têm remuneração de R$ 19.655,06 e R$ 21.472,49, respectivamente.