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Gastos públicos

Governo federal endurece regras para realização de concursos públicos

Ministério da Economia terá que autorizar seleções. Apenas para cargos da Polícia Federal, Procurador da Fazenda Nacional, diplomatas e professores substitutos não serão necessários o aval da equipe econômica

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 08:09
Inscrição para concurso público Crédito: Reprodução internet
O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União (DOU) instrução normativa (IN) com os critérios e procedimentos gerais para autorização de concursos públicos na administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
A IN regulamenta decreto presidencial de março que endureceu as regras para a abertura de novos concursos públicos. A instrução reafirma que a realização de concurso público e o provimento de cargos no Poder Executivo federal dependem de prévia autorização do Ministério da Economia.
> Governo não fará concursos para equilibrar contas, diz Mourão no ES
A determinação, porém, não se aplica às carreiras de advogado da União, de procurador da Fazenda Nacional e de procurador federal, cujos atos serão realizados pelo Advogado-Geral da União; à carreira de diplomata, cujos atos serão do ministro de Estado das Relações Exteriores; e à carreira de Policial Federal, cujos atos serão realizados pelo diretor-geral da Polícia Federal.
O texto também diz que o provimento de cargo de docente e a contratação de professor substituto em instituições federais de ensino independem da autorização da Economia, mas devem observar os limites autorizados para o respectivo quadro docente pelas pastas da Economia e Educação.
> Governo federal deve extinguir mais de 170 mil cargos
A IN confirma ainda a regra sob a qual os concursos públicos para os cargos da carreira de Policial Federal serão realizados: quando o número de vagas exceder a 5% do quantitativo total dos respectivos cargos; ou com menor porcentual de cargos vagos, de acordo com a necessidade e a critério do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

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