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Transformação

Governo federal deve extinguir mais de 170 mil cargos

Iniciativa faz parte do processo de transformação de "um novo modelo de serviço público", segundo o Ministério da Economia

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 15:21

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

26 ago 2019 às 15:21
Seringueiro é um dos cargos que podem ser extintos por ministério Crédito: Embrapa/Divulgação
Hialotécnico (especialista em moldar vidros), discotecário, seringueiro, detonador, linotipista (operador de máquina de caracteres tipográficos) e operador de telex. Esses são alguns cargos dentre os 170 mil que poderão ser extintos em breve pelo Ministério da Economia na administração pública federal. Ainda não há informações do quantitativo por Estados.
> Confira a lista dos concursos com inscrições abertas em todo o país
As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. 
De acordo com nota divulgada pelo órgão, a extinção de cargos “faz parte do processo de transformação do estado e da construção de um novo modelo de serviço público”. A proposta está sendo desenvolvida pela pasta e a expectativa é de que seja divulgada ainda este ano.
As profissões passaram por uma transformação ao longo dos anos e essa evolução se reflete também no serviço público. Os profissionais que prestaram concurso para essas funções, e que ainda estão na ativa, foram deslocados para outros serviços e não exercem mais as funções para os quais fizeram o concurso.
Em abril, o Ministério da Economia anunciou a extinção de outros 13 mil cargos, entre eles o de jardineiro, mestre de lancha, atendente bilíngue e operador de máquinas agrícolas.
> 29 concursos públicos abertos com salários de até R$ 28 mil
A administração pública federal direta, autárquica e funcional tem 712,5 mil cargos, dos quais 535 mil estão ocupados atualmente. A nova estrutura do serviço público é defendida pelo ministro Paulo Guedes.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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