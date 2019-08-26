Governo federal deve extinguir mais de 170 mil cargos

Hialotécnico (especialista em moldar vidros), discotecário, seringueiro, detonador, linotipista (operador de máquina de caracteres tipográficos) e operador de telex. Esses são alguns cargos dentre os 170 mil que poderão ser extintos em breve pelo Ministério da Economia na administração pública federal. Ainda não há informações do quantitativo por Estados.
As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.
De acordo com nota divulgada pelo órgão, a extinção de cargos “faz parte do processo de transformação do estado e da construção de um novo modelo de serviço público”. A proposta está sendo desenvolvida pela pasta e a expectativa é de que seja divulgada ainda este ano.
As profissões passaram por uma transformação ao longo dos anos e essa evolução se reflete também no serviço público. Os profissionais que prestaram concurso para essas funções, e que ainda estão na ativa, foram deslocados para outros serviços e não exercem mais as funções para os quais fizeram o concurso.
Em abril, o Ministério da Economia anunciou a extinção de outros 13 mil cargos, entre eles o de jardineiro, mestre de lancha, atendente bilíngue e operador de máquinas agrícolas.
A administração pública federal direta, autárquica e funcional tem 712,5 mil cargos, dos quais 535 mil estão ocupados atualmente. A nova estrutura do serviço público é defendida pelo ministro Paulo Guedes.