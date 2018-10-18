Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Governo do Minas Gerais contrata 4 mil agentes penitenciários
Nível médio

Governo do Minas Gerais contrata 4 mil agentes penitenciários

Candidatos podem ser inscrever até 31 de outubro; oportunidades são para formação de cadastro de reserva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 19:22

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 19:22

Agente de segurança penitenciária de MG Crédito: Sesp-MG / Marcelo Sant Anna
A Secretaria de Estado de Administração Pessoal de Minas Gerais (Seap) está com inscrições aberta para o processo seletivo que visa preencher 4 mil vagas para o cargo de agente de segurança penitenciário. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.098,45, para carga horária de 40 horas semanais.
Os interessados precisam ter o ensino médio. De acordo com o edital, são 3.132 oportunidades para o sexo masculino e 868 para o sexo feminino. Os selecionados vão atuar nas unidades de Belo Horizonte; Contagem; Vespasiano; Juiz de Fora; Uberaba; Lavras; Divinópolis; Governador Valadares; Uberlândia; Patos de Minas; Montes Claros; Ipatinga; Barbacena; Curvelo; Teófilo Otoni; Unaí; Pouso Alegre e Poços de Caldas.
As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.ibfc.org.br. A taxa de participação é de R$ 84,00 até o dia 1º de novembro.
A seleção contará com quatro etapas de classificação, composta pela Prova Objetiva, Análise de Títulos, Avaliação Psicológica, Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada - Investigação Social e Curso Introdutório.
A prova objetiva será aplicada no dia 18 de novembro de 2018 e será composta por 50 questões de múltipla escolha, constituídas pela disciplinas de: Língua Portuguesa; Direitos Humanos; Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais e Conhecimentos Específicos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados