Governo do Minas Gerais contrata 4 mil agentes penitenciários

Agente de segurança penitenciária de MG Crédito: Sesp-MG / Marcelo Sant Anna

A Secretaria de Estado de Administração Pessoal de Minas Gerais (Seap) está com inscrições aberta para o processo seletivo que visa preencher 4 mil vagas para o cargo de agente de segurança penitenciário. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.098,45, para carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados precisam ter o ensino médio. De acordo com o edital, são 3.132 oportunidades para o sexo masculino e 868 para o sexo feminino. Os selecionados vão atuar nas unidades de Belo Horizonte; Contagem; Vespasiano; Juiz de Fora; Uberaba; Lavras; Divinópolis; Governador Valadares; Uberlândia; Patos de Minas; Montes Claros; Ipatinga; Barbacena; Curvelo; Teófilo Otoni; Unaí; Pouso Alegre e Poços de Caldas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.ibfc.org.br . A taxa de participação é de R$ 84,00 até o dia 1º de novembro.

A seleção contará com quatro etapas de classificação, composta pela Prova Objetiva, Análise de Títulos, Avaliação Psicológica, Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada - Investigação Social e Curso Introdutório.