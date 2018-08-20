Governo do Estado vai abrir concurso nas áreas da Segurança e Justiça

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Governo do Estado vai abrir novos concursos no Detran-ES, e nas áreas da Segurança e da Justiça. As oportunidades serão anunciadas na tarde desta segunda-feira (20) pelo governador Paulo Hartung e pela secretária de Recursos Humanos, Dayse Lemos.
O número de vagas e as remunerações serão informados na coletiva, marcada para as 15 horas, no Palácio Anchieta. As seleções serão para o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), a Polícia Civil (PCES) e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
CARGOS
As oportunidades serão para delegado da Polícia Civil, agente socioeducativo do Iases, inspetor penitenciário da Sejus e cargos de níveis médio e superior do Detran.