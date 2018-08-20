Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Governo do Estado vai abrir concurso nas áreas da Segurança e Justiça
Níveis médio e superior

Governo do Estado vai abrir concurso nas áreas da Segurança e Justiça

Oportunidades serão para o Detran, Iases, Polícia Civil e Sejus. Detalhes serão anunciados durante coletiva nesta segunda (20)

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 12:43
Entre os concursos há vagas para inspetor penitenciário Crédito: Carlos Alberto Silva
Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Governo do Estado vai abrir novos concursos no Detran-ES, e nas áreas da Segurança e da Justiça. As oportunidades serão anunciadas na tarde desta segunda-feira (20) pelo governador Paulo Hartung e pela secretária de Recursos Humanos, Dayse Lemos.
O número de vagas e as remunerações serão informados na coletiva, marcada para as 15 horas, no Palácio Anchieta. As seleções serão para o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), a Polícia Civil (PCES) e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
CARGOS
As oportunidades serão para delegado da Polícia Civil, agente socioeducativo do Iases, inspetor penitenciário da Sejus e cargos de níveis médio e superior do Detran.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados