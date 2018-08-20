Governo do Estado vai abrir concurso nas áreas da Segurança e Justiça

O número de vagas e as remunerações serão informados na coletiva, marcada para as 15 horas, no Palácio Anchieta. As seleções serão para o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), a Polícia Civil (PCES) e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).