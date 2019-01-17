Governo do Estado abre 69 vagas em cursos técnicos de graça

Vagas remanescentes para quem quer fazer curso no Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 69 vagas remanescentes dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha.

As oportunidades são destinadas a quem tem o nível médio e quer se matricular em um dos cursos técnicos oferecidos pelas unidades. As aulas vão começar no dia 4 de fevereiro.

De acordo com a Secti, as matrículas podem ser feitas até o preenchimento das vagas. As escolas técnicas oferecem cursos técnicos e o aluno não paga pelas aulas. São cerca de 30 vagas no CEET de João Neiva e 39 para o CEET Vasco Coutinho.

Os interessados devem procurar uma das unidades para fazer a matrícula. Por se tratar de vagas remanescentes, não é necessário ter feito inscrição no final de 2018 nem comprovar as notas de Língua Portuguesa e Matemática.

Para fazer a matrícula, o candidato deve ter concluído o ensino médio e levar à Secretaria Escolar de cada CEET, das 8 horas às 20 horas. É necessário levar os seguintes documentos:

- Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio, ou Certificado de Conclusão do 2º Grau com notas ou equivalente, acompanhada do documento original para autenticação ou declaração de estar cursando a 3ª série do Ensino Médio, devidamente assinada pelo diretor e/ou pelo secretário da escola;

- Cópia de Documento Oficial de Identidade;

- Cópia do CPF;

- 01 (uma) foto 3x4 recente;

- Cópia recente de comprovante de residência (Ex: conta de água, luz, telefone, etc.);

- Cópia da certidão de nascimento ou casamento

CONFIRA AS VAGAS

CEET de João Neiva

Automação Industrial – nos turnos matutino e vespertino;

Mecânica – nos turnos vespertino e noturno;

Administração – no turno vespertino;

Segurança do Trabalho – nos turnos vespertino e noturno.

CEET Vasco Coutinho

Eventos – com 10 vagas no turno matutino e 12 vagas no turno vespertino;

Multimídia – com oito vagas no turno vespertino;

Produção de Moda – com cinco vagas no turno matutino;

Rádio e TV – com quatro vagas no vespertino.