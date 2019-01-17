Governo do Estado abre 69 vagas em cursos técnicos de graça

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para 69 vagas remanescentes dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha.
As oportunidades são destinadas a quem tem o nível médio e quer se matricular em um dos cursos técnicos oferecidos pelas unidades. As aulas vão começar no dia 4 de fevereiro.
De acordo com a Secti, as matrículas podem ser feitas até o preenchimento das vagas. As escolas técnicas oferecem cursos técnicos e o aluno não paga pelas aulas. São cerca de 30 vagas no CEET de João Neiva e 39 para o CEET Vasco Coutinho.
Os interessados devem procurar uma das unidades para fazer a matrícula. Por se tratar de vagas remanescentes, não é necessário ter feito inscrição no final de 2018 nem comprovar as notas de Língua Portuguesa e Matemática.
Para fazer a matrícula, o candidato deve ter concluído o ensino médio e levar à Secretaria Escolar de cada CEET, das 8 horas às 20 horas. É necessário levar os seguintes documentos:
- Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio, ou Certificado de Conclusão do 2º Grau com notas ou equivalente, acompanhada do documento original para autenticação ou declaração de estar cursando a 3ª série do Ensino Médio, devidamente assinada pelo diretor e/ou pelo secretário da escola;
- Cópia de Documento Oficial de Identidade;
- Cópia do CPF;
- 01 (uma) foto 3x4 recente;
- Cópia recente de comprovante de residência (Ex: conta de água, luz, telefone, etc.);
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento
CONFIRA AS VAGAS
CEET de João Neiva
Automação Industrial – nos turnos matutino e vespertino;
Mecânica – nos turnos vespertino e noturno;
Administração – no turno vespertino;
Segurança do Trabalho – nos turnos vespertino e noturno.
CEET Vasco Coutinho
Eventos – com 10 vagas no turno matutino e 12 vagas no turno vespertino;
Multimídia – com oito vagas no turno vespertino;
Produção de Moda – com cinco vagas no turno matutino;
Rádio e TV – com quatro vagas no vespertino.
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