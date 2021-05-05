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Aumento do efetivo

Governo do ES vai convocar mais 87 aprovados no concurso de oficiais da PM

Esta é a segunda vez que há ampliação no número de vagas para a Polícia Militar. Ainda não há previsão de quando vai começar o curso

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2021 às 16:30
Quartel da Policia Militar do ES
Polícia Militar terá 167 novos oficiais Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Espírito Santo vai convocar mais 87 aprovados do concurso público de oficiais da Polícia Militar. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5) pelo governador Renato Casagrande  e pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.
Governo do ES vai convocar mais 87 aprovados no concurso de oficiais da PM
Esta é a segunda vez que o Poder Executivo amplia o quantitativo de vagas para o cargo. Inicialmente, a ampliação foi de 30, previstos inicialmente no edital, para 80 vagas. De acordo com a Sesp, os aprovados foram divididos em duas turmas de 40 alunos, uma que iniciou as atividades em outubro de 2020, e a outra com previsão para iniciar no último trimestre deste ano. Ainda não há previsão de quando começará o curso para os 87 novos aspirantes a oficial da PM.
A corporação deve retificar o edital de 2018, aumentando o número de vagas disponíveis para que todos os candidatos aprovados no Curso de Formação de Oficiais (CFO) sejam convocados.
O governador ressaltou a decisão de recompor o efetivo militar do Estado. “Tomamos a decisão há alguns meses e quase que dobramos as vagas do concurso de praças da Polícia Militar. Inicialmente eram 250 vagas e contratamos 700 policiais militares, duas turmas de 350 policiais, sendo que uma turma está em formação. Agora, também vamos ampliar o número de vagas para oficiais. Inicialmente eram 30, passamos para 80 e agora vamos aproveitar todos os 167 aprovados no CFO”, disse.
“Isso mostra o compromisso em reestruturar nossas forças de segurança, tendo uma polícia mais organizada, mais estruturada, com um efetivo que vai se recuperando dentro do nosso governo. Estamos aumentando o efetivo da nossa Polícia Militar, da Civil, dos Bombeiros; comprando viaturas, investindo em tecnologia, em infraestrutura para entregar forças policiais mais organizadas para enfrentar a criminalidade”, afirmou o governador.

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O Curso de Formação de Oficiais tem a duração de cerca de três anos. Durante esse período, os alunos recebem ensino em nível de bacharelado e têm a oportunidade de adquirir conhecimentos de liderança, gestão, direito, segurança pública e defesa social.
Logo no início da formação, eles recebem o título de aluno oficial primeiro ano e passam a pertencer ao quadro de Praça Especial da PMES. Ao final de três anos do curso de formação, é declarado aspirante a oficial da corporação e, se aprovado no estágio probatório, promovido ao posto de 2º tenente da PM.
O edital do concurso de oficiais da PM foi lançado em 2018, com uma oferta inicial de 30 vagas. A remuneração no primeiro ano do curso é de R$ 2.781,59. Quando for nomeado a aspirante oficial, o salário passa para R$ 6.576,15.

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