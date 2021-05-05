Polícia Militar terá 167 novos oficiais Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai convocar mais 87 aprovados no concurso de oficiais da PM

Esta é a segunda vez que o Poder Executivo amplia o quantitativo de vagas para o cargo. Inicialmente, a ampliação foi de 30, previstos inicialmente no edital, para 80 vagas. De acordo com a Sesp, os aprovados foram divididos em duas turmas de 40 alunos, uma que iniciou as atividades em outubro de 2020, e a outra com previsão para iniciar no último trimestre deste ano. Ainda não há previsão de quando começará o curso para os 87 novos aspirantes a oficial da PM.

A corporação deve retificar o edital de 2018, aumentando o número de vagas disponíveis para que todos os candidatos aprovados no Curso de Formação de Oficiais (CFO) sejam convocados.

O governador ressaltou a decisão de recompor o efetivo militar do Estado. “Tomamos a decisão há alguns meses e quase que dobramos as vagas do concurso de praças da Polícia Militar. Inicialmente eram 250 vagas e contratamos 700 policiais militares, duas turmas de 350 policiais, sendo que uma turma está em formação. Agora, também vamos ampliar o número de vagas para oficiais. Inicialmente eram 30, passamos para 80 e agora vamos aproveitar todos os 167 aprovados no CFO”, disse.

“Isso mostra o compromisso em reestruturar nossas forças de segurança, tendo uma polícia mais organizada, mais estruturada, com um efetivo que vai se recuperando dentro do nosso governo. Estamos aumentando o efetivo da nossa Polícia Militar, da Civil, dos Bombeiros; comprando viaturas, investindo em tecnologia, em infraestrutura para entregar forças policiais mais organizadas para enfrentar a criminalidade”, afirmou o governador.

O Curso de Formação de Oficiais tem a duração de cerca de três anos. Durante esse período, os alunos recebem ensino em nível de bacharelado e têm a oportunidade de adquirir conhecimentos de liderança, gestão, direito, segurança pública e defesa social.

Logo no início da formação, eles recebem o título de aluno oficial primeiro ano e passam a pertencer ao quadro de Praça Especial da PMES. Ao final de três anos do curso de formação, é declarado aspirante a oficial da corporação e, se aprovado no estágio probatório, promovido ao posto de 2º tenente da PM.