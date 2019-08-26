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Cadastro de reserva

Governo do ES abre vagas temporárias para quem tem o nível médio

Processo seletivo vai selecionar assistente de gestão com salário de R$ 1.852,82; carga horária é de 40 horas semanais

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 10:16

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

26 ago 2019 às 10:16
Edifício Fábio Ruschi, no Centro de Vitória, está com irregularidades na estrutura Crédito: Guilherme Ferrari / Arquivo
A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de assistente de gestão. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
> Confira as lista dos concursos abertos em todo o país
Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio. A remuneração é de R$ 1.825,82, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br no período de 10 horas do dia 2 de setembro de 2019 até as 17 horas do dia 10 de setembro de 2019. Só será aceita uma inscrição por CPF.
Os contratos serão temporários. Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos.
> Prefeitura de Vila Velha lança edital de concurso em novembro
O assistente de gestão tem como atribuições: acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo; auxiliar a chefia em assuntos de sua competência; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos; elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; outras atividades correlatas.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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