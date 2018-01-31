Governo anuncia concurso com 173 vagas para a Polícia Civil

Governo autorizou concurso da Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini | GZ

O governador Paulo Hartung e o secretário de Segurança André Garcia autorizaram, nesta quarta-feira (31), a abertura do concurso público para a Polícia Civil. Ao todo, são 173 vagas. A remuneração chega a R$ 4.860,80.

Segundo André Garcia, as vagas estão previstas para a Grande Vitória e interior do Estado. "Os cargos vão dar fôlego para a Polícia Civil continuar seu trabalho", ressaltou.

Ainda de acordo com Garcia, em até 30 dias a Polícia Civil vai concluir a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas, e a partir daí, o edital será lançado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o cargo de auxiliar de perícia médico legal exige o nível médio. Para os demais, a exigência ter o nível superior. "A expectativa é de que os aprovados tomem posse ainda este ano", disse Garcia.

Veja abaixo os cargos, quantidade de vagas e os salários

Escrivão de polícia - 20 vagas - R$ 4.860,80

Perito oficial criminal - 50 vagas - R$ 4.860,80

Psicólogo - 4 vagas - R$ 4.860,80

Médico legista - 15 vagas - R$ 4.860,80

Auxiliar de perícia médico legal - 20 vagas - R$ 3.449,60

Investigador de polícia - 60 vagas - R$ 4.860,80

Assistente social - 4 vagas - R$ 4.860,80

ÚLTIMO CONCURSO

O último concurso da Polícia Civil foi realizado em 2013, com oferta de 113 vagas em diversos cargos de nível superior. Os salários variaram entre R$ 4.697,76 e R$ 9.245,15.

A Sesp informou que, em 2017, foram nomeados 131 aprovados, dos quais 74 estão finalizando o treinamento da Academia de Polícia e os demais já estão em atuação.



