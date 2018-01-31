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Segurança

Governo anuncia concurso com 173 vagas para a Polícia Civil

Os salários vão de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 13:38
Governo autorizou concurso da Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini | GZ
O governador Paulo Hartung e o secretário de Segurança André Garcia autorizaram, nesta quarta-feira (31), a abertura do concurso público para a Polícia Civil. Ao todo, são 173 vagas. A remuneração chega a R$ 4.860,80. 
Segundo André Garcia, as vagas estão previstas para a Grande Vitória e interior do Estado. "Os cargos vão dar fôlego para a Polícia Civil continuar seu trabalho", ressaltou.
Ainda de acordo com Garcia, em até 30 dias a Polícia Civil vai concluir a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas, e a partir daí, o edital será lançado.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o cargo de auxiliar de perícia médico legal exige o nível médio. Para os demais, a exigência ter o nível superior. "A expectativa é de que os aprovados tomem posse ainda este ano", disse Garcia. 
Veja abaixo os cargos, quantidade de vagas e os salários
Escrivão de polícia - 20 vagas - R$ 4.860,80
Perito oficial criminal - 50 vagas - R$ 4.860,80
Psicólogo - 4 vagas - R$ 4.860,80
Médico legista - 15 vagas - R$ 4.860,80
Auxiliar de perícia médico legal - 20 vagas - R$ 3.449,60
Investigador de polícia - 60 vagas - R$ 4.860,80
Assistente social - 4 vagas - R$ 4.860,80
ÚLTIMO CONCURSO
O último concurso da Polícia Civil foi realizado em 2013, com oferta de 113 vagas em diversos cargos de nível superior. Os salários variaram entre R$ 4.697,76 e R$ 9.245,15.
A Sesp informou que, em 2017, foram nomeados 131 aprovados, dos quais 74 estão finalizando o treinamento da Academia de Polícia e os demais já estão em atuação.
 
 

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