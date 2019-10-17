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Arena de profissões

Futuro das profissões em debate em Vitória

Profissionais de diversos ramos falaram sobre suas experiências

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2019 às 20:26
Serginho Groisman, no Arena Profissões da Rede Gazeta Crédito: Rodrigo Gavini
Um bom profissional precisa ter ética, amor pelo que faz e pensar nos outros e nele próprio. A afirmação é do apresentador do programa Altas Horas, da TV Globo, Serginho Groisman. Ele esteve nesta quinta-feira (17) em Vitória para participar do Arena de Profissões, promovido pela Rede Gazeta.
Durante o evento, o apresentador lembrou que iniciou cursos em três faculdades e destacou a importância de fazer o que se gosta. Fiz um ano do curso de Direito, um ano e meio de Contabilidade, para depois me formar em jornalismo. Sempre digo para os jovens não terem medo de tentarem e de fazerem escolhas. A pior coisa é trabalhar sem gostar do que se faz, comentou.
Groisman também destacou o mercado precisa de profissionais com ideias diferenciadas e empreededoras.
A especialista em carreiras, Gisélia Freitas, lembrou o surgimento de novas profissões, em função das novas tecnologias e da quarta revolução industrial. A tecnologia trouxe uma nova forma de pensar e para se manter em atividade é necessário se reinventar o tempo todo, frisou.
Ela disse ainda que os profissionais devem ter uma visão múltipla de mercado, dando importância à criatividade e sabendo lidar com os conflitos. Muitos empregos vão deixar de existir e outros ainda vão surgir. As dez profissões mais procuradas hoje, não existiam há cinco anos. Tudo vai se transformando, observou.
Além do apresentador e da especialista em carreiras, outros profissionais participaram do Arena Profissões e puderam contar um pouco de suas carreiras. como foi o caso do cofundador e diretor de Pessoas e Cultura do PicPay Dárcio Stehling, que falou sobre a criação do aplicativo e também de sua formação.
Ele lembra que a tecnologia transformou o mundo e impactou diversos os setores, mas no mercado financeiro, a forma de se relacionar com o dinheiro não sofreu muita alteração.
Sou formado em Engenharia Elétrica e sempre quis investir em algo que pudesse mudar o mundo. O PicPay é a minha sétima tentativa empreendedora. Em 2012, época em que o smartphone não era tão popular, pensamos em desenvolver algo para prestar serviços financeiros. Com muita disciplina e confiança, desenvolvemos um produto que pode ser utilizado por qualquer pessoa como forma de fazer pagamentos e transferir dinheiro, pontuou.
O fisioterapeuta Fernando Marcarini, profissional que cuida da ex-ginasta Laís Souza, afirmou que escolheu a profissão por influência da família.
Arena Profissões, da Rede Gazeta, que contou com a participação de Serginho Groisman Crédito: Diná Sanchotene
Meu pai era educador físico e meu irmão jogador de futebol. Conhecendo esses dois universos, me apaixonei por essa profissão. Depois de formado, fiz especialização em neurologia. Meu trabalho é oferecer melhor qualidade de vida para meus pacientes, destacou.
O lado humanos das empresas também foi destaque no encontro. Para o gerente de gente e gestão da Suzano, José Alexandre Santos, o que move uma organização são as pessoas e não apenas as máquinas.
Uma empresa é feita de máquinas, processos, produção e gente. Tudo isso vai funcionar em um propósito, que devem estar alinhados, frisou.
A carreira de professor foi um dos destaques do evento. A subsecretária de de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional Solange Souza acredita que o maior satisfação de um docente é se reparar com alunos bem sucedidos.
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