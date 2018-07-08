Formalização abre portas no mercado

Mais perto das filhas. Um dos motivos que levou Gizelle Sabino a trabalhar em casa foi acompanhar o desenvolvimento das três filhas. Crédito: Acervo Pessoal

Mesmo que a empresa funcione em casa e, independente do tamanho do negócio, é importante se formalizar, orienta a analista do Sebrae Renata Braga. Segundo ela, isso traz credibilidade e identidade empresarial.

Estar formalizado faz toda a diferença. Com o CNPJ, é possível abrir uma conta jurídica em banco, ter benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitir notas fiscais e ainda, eventualmente, participar de licitações, ressalta.

Ela também orienta que o profissional deve procurar a prefeitura do município onde mora para ter uma autorização prévia da atividade.

Uma outra dica importante é investir nas redes sociais para a divulgação do trabalho. Além disso, procure ampliar sua rede de contatos, participar de eventos ligados à área, fazer parcerias com empresas fornecedoras e criar alternativas para que as pessoas possam se tornar clientes, como ter uma máquina de cartão de crédito, orienta a analista.

Francisco Romim Filho já fez vários cursos na área de gastronomia: confeiteiro, padeiro e até de cozinheiro profissional. Hoje ele tem um grande leque de serviços que possibilitam trabalhar em casa, no condomínio onde mora, além de ir até onde os clientes estão.

Trabalhei por um curto período como motorista, mas sempre gostei de ser autônomo e decidi que esta seria a minha atividade. Hoje, tenho a empreitada de personal chef e atuo na preparação de jantares para até 20 pessoas. Toda a pré-preparação é feita em casa. Levo tudo pronto e finalizo no local. Além disso, faço buffet, contou.

A profissão de cozinheiro já dura um ano. Agora, ele se prepara para fazer o curso superior de gastronomia. A ideia é ter uma certificação maior até para atender melhor meus clientes, ressalta o cozinheiro.