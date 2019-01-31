Forças Armadas têm mais de 1,4 mil vagas em concursos abertos

Aeronáutica tem chance em diversas seleções Crédito: Facebook/Aeronáutica

Quem quer seguir carreira nas Forças Armadas deve ficar atento. Estão abertas 1.465 vagas na Marinha e na Aeronáutica. Há oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. As inscrições já estão abertas.

CONFIRA AS VAGAS

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica abriu concurso para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020. As 183 oportunidades são para as seguintes especialidades: Eletrônica (30); Administração (40); Enfermagem (45); Eletricidade (14); Informática (20); Laboratório (5); Obras (8); Pavimentação (8); Radiologia (5); e Topografia (8).

Os aprovados recebem durante o curso soldo de R$ 1.066. Depois da conclusão do curso e promoção à graduação de terceiro sargento, o soldo é de R$ 3.828. Acrescidos a este valor há adicional militar e adicional de habilitação, totalizando remuneração de R$ 5.049.

O Estágio é ministrado sob regime de internato militar, em Guaratinguetá (SP), com duração aproximada de um ano e abrange instruções nos Campos Militar e Técnico-Especializado.

A seleção é abertas para cidadãos brasileiros que sejam voluntários e que não tenham menos de 17 anos e nem completem 25 até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. O requisito é ter nível médio e Curso Técnico de Nível Médio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.fab.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

AERONÁUTICA II

A Aeronáutica divulgou cinco editais para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica (EAOAP), Curso de Adaptação de Farmacêuticos (CAFAR), Curso de Adaptação de Dentistas (CADAR), Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (EAOEAR) e Estágio de Adaptação para Capelães (EIAC).

Depois da formação, os salários podem chegar a R$ 8.245. Ao todo, são 55 vagas para profissionais que tenham formação superior no ano de 2020.

As oportunidades para EAOAP, são nas áreas de Administração (3), Análise de Sistemas (1), Biblioteconomia (1), Ciências Contábeis (1), Enfermagem (1), Pedagogia (2), Psicologia (1), Serviços Jurídicos (5) e Serviço Social (2). Possuir no mínimo 18 e no máximo 32 anos de idade em 31 de dezembro do ano da matrícula no Estágio de Adaptação.

Para o CAFAR, as oportunidades são nas especialidades de Farmácia/ Bioquímica (2), Farmácia Hospitalar (2) e Farmácia Industrial (1).

As vagas disponíveis para o CADAR são nas especialidades de: Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (4), Dentística (1), Endodontia (1), Implantodontia (1), Odontologia de Necessidades Especiais (1), Odontopediatria (1) e Periodontia (2).

Já as oportunidades para o EAOEAR, são nas seguintes especialidades de Engenharia: Civil (3), Computação (3), Elétrica (3), Eletrônica (3), Mecânica (3), Metalúrgica (1), Química (1) e Telecomunicações (3).

Os interessados podem se inscrever até as 15h do dia 20 de fevereiro de 2019, as inscrições são recebidas pelo site www.fab.mil.br . A taxa é de R$ 130,00.

MARINHA

A Marinha do Brasil abriu concurso público para Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) em 2020. A oferta é de 1.000 vagas.

Para participar é necessário ter ensino médio completo; altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m; além de ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020.

Ao ingressarem no curso, os alunos recebem soldo de R$ 1.560 mais adicional militar de R$ 202,80 e adicional de habilitação de R$ 187,20. No total, o aluno recebe remuneração de R$ 1.950.

Ao concluir o Curso de Formação, todos os alunos das EAM serão agrupados num único Quadro (Quadro de Praças da Armada - QPA), onde no primeiro ano já como Marinheiro realizará um Estágio Inicial, geralmente a bordo de um navio, onde terá seu desempenho avaliado.

As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2019, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa de inscrição é de R$ 42,00.

AERONÁUTICA III

A Aeronáutica vai abrir inscrições para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), com 227 vagas para o primeiro semestre; do ano de 2020.

Os aprovados recebem durante o curso soldo de R$ 1.066. Depois da conclusão do curso e promoção à graduação de terceiro sargento, o soldo é de R$ 3.828. Acrescidos a este valor há adicional militar e adicional de habilitação, totalizando remuneração de R$ 5.049.

A seleção é aberta a candidatos que tenham o nível médio. Além disso, o participante deve não ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.

O curso é ministrado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) em Guaratinguetá (SP), com duração de aproximadamente dois anos.

As vagas são para as seguintes especialidades: Aeronavegantes - Mecânica de Aeronaves (50); Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128).