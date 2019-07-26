5 seleções

Forças Armadas abrem concursos com salários de até R$ 11 mil

Oportunidades são para candidatos que tenham os níveis médio e superior

Publicado em 26 de julho de 2019 às 14:21 - Atualizado há 6 anos

Aeronáutica abre processo seletivo para sargentos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

As Forças Armadas estão com cinco concursos abertos para vagas de níveis médio e superior. Ao todo, são 590 vagas, com salários que podem chegar a R$ 11 mil. As inscrições já estão abertas.

Quem quer fazer carreira na Aeronáutica tem 252 vagas para o Exame de Admissão de Sargentos. O candidato precisa ter o ensino médio. Já o Exército está com três seleções em aberto, enquanto que a Marinha uma seleção.

CONFIRA AS VAGAS

AERONÁUTICA

1 - Sargentos

São 252 vagas para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. Podem participar cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, caso seja menor de 18 anos o candidato deve estar autorizado por seu responsável legal para realizar as Provas Escritas e demais fases, além de ter concluído o ensino médio. Durante a formação de soldado, o soldo será de R$ 1.066. A esse valor serão somados alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após a conclusão da formação, o aluno recebe a graduação de sargento e o saldo passa a ser de R$ 3.825. No valor, também são somados adicional militar (16%) e o adicional de habilitação (16%), totalizando a remuneração de R$ 5.049.

Inscrições: Podem ser feitas das 10h de 5 de agosto de 2019 a 15h de 30 de agosto de 2019 no site da Aeronáutica. A taxa é de R$ 60.

EXÉRCITO

2 - Oficiais

Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Capelães Militares. A oferta é de 23 vagas. O candidato precisa ter nível superior, altura mínima de 1,60m, se do sexo masculino, e 1,55 caso seja do sexo feminino, entre outros requisitos. Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta é de R$ 11.130,75.

Inscrições: Podem ser feitas até o dia 2 de agosto de 2019, no site: www.esfcex.eb.mil.br. A taxa é de R$ 120.

3 - Oficiais da Saúde

Também estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde do Exército. As 127 vagas foram distribuídas para áreas médica, farmacêutica e odontológica. É necessário ter formação superior, ter idade de no máximo, 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/S Sau, além de ter no mínimo, 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino. Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta é de R$ 11.130,75.

Inscrições: Até 16 de agosto de 2019, no site www.essex.eb.mil.br. A taxa é de R$ 130.

4 - Oficiais

No total 98 vagas são oferecidas, sendo 27 destinadas aos Cursos de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva e 71 para Oficiais da Ativa. A seleção é aberta a candidatos que tenham o Ensino Médio ou equivalente; no mínimo, 16 anos de idade completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFG do IME, e no máximo, 22 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFG do IME, além de altura mínima de 1,60 para homens e 1.55 para mulheres, dentre outros requisitos. O soldo para aluno do IME é de R$ 1.176. No último ano, este valor passa a ser de R$ 1.448. Já como primeiro-tenente os ganhos podem chegar a R$ 8.245.

Inscrições: até 22 de agosto de 2019, no endereço eletrônico inscricoes.ime.eb.br. A taxa é de R$ 100.

MARINHA

5 - Praças

A Marinha do Brasil torna pública a retificação do Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças. A seleção oferece 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico em diversas especialidades. Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; além de ter concluído ou estar concluindo o curso técnico de nível médio relativo à profissão a que concorre; entre outros itens especificados no edital. Candidatos que passarem no concurso do CAP tornam-se Cabos da MB recebendo um salário bruto em torno de R$ 3.380.

Inscrições: até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$ 75.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta