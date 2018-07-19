Força Aérea abre 279 vagas para formação de sargentos

Força Aérea Brasileira abriu nova seleção para sargentos Crédito: Divulgação

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital de abertura para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com ingresso em julho de 2019. A oferta é de 279 vagas para candidatos que tenham o nível médio.

Podem se candidatar candidatos de ambos os sexos; que não tenham menos que 17 anos, nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso.

Há chances para ambos os sexos para as especialidades de comunicações (14), foto inteligência (8), eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e controle de tráfego aéreo (128). Há ainda chances para guarda e segurança (30), somente para homens.

Os interessados podem se inscrever de 12 agosto a 10 de setembro de 2018, pelo site www2.fab.mil.br/eear . A taxa de inscrição é de R$ 60.

O processo seletivo contará com provas escritas (língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental.

Os exames serão aplicados no dia 25 de novembro de 2018 em Brasília, Belém/PA, Recife/PE, Fortaleza/CE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.

Os aprovados em todas as etapas deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 30 de junho de 2019, para habilitação à matrícula no curso de formação, que terá duração aproximada de dois anos.

Após a formatura, o aluno é graduado terceiro-sargento e será classificado em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (Comaer), localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da FAB.