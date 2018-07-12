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Exército abre novo concurso com 98 oportunidades

Após a conclusão do curso, o aluno será nomeado primeiro-tenente do quadro de engenheiros militares. A remuneração é de R$ 8.245

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 14:31
Exército Crédito: Facebook Exército
O Exército está com inscrições abertas para dois novos concursos públicos. A oferta é de 98 vagas para o quadro de engenheiros militares. Do total de ofertas para o curso de formação e graduação, 74 são para oficiais da ativa e 24 para oficiais da reserva, no Instituto Militar de Engenharia (IME).
Os postos requerem diploma de conclusão de curso de ensino médio e altura mínima de 1,55m para as mulheres e 1,60m para os homens, além de ter idade entre 16 e 22 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, exceto para oficiais da reserva que exigem idade máxima de 21 anos.
Após a conclusão do curso, o aluno será nomeado primeiro-tenente do quadro de engenheiros militares. A remuneração é de R$ 8.245.
Os aprovados vão atuar em uma das organizações militares do Exército Brasileiro, em qualquer região do território nacional, para exercício das atividades relacionadas com a engenharia militar por um período mínimo de cinco anos, antes do qual a demissão a pedido implicará em indenização de todas as despesas correspondentes ao curso realizado.
As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto no endereço eletrônico www.ime.eb.br. O valor da taxa de participação é de R$ 100 e o seu pagamento deverá ser efetuado até a data limite de 16 de agosto.
O concurso contará na primeira fase com prova objetiva de matemática, física e química. Já a segunda etapa será composto por três provas discursivas das matérias específicas (matemática, física e química) e duas provas mistas (com questões objetivas e/ou discursivas) de português e de inglês.
 

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