Home
>
Concursos e Empregos
>
Exército abre 127 vagas para profissionais da área da Saúde

Exército abre 127 vagas para profissionais da área da Saúde

Seleção visa a contratação de médicos, dentistas e farmacêuticos; inscrições de 15 de julho a 16 de agosto

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:14

 - Atualizado há 6 anos

Saúde do Exército vai contratar profissionais de nível superior Crédito: Reprodução internet

O Exército Brasileiro divulgou nesta quarta-feira (10) o edital do concurso de admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde. Os aprovados em todas as etapas da seleção serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta de R$ 11.130,75, já somando os adicionais.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> 31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 31 mil

A oferta é de 127 vagas estão distribuídas nas seguintes especialidades:

Curso de Formação de Oficiais Médicos

- Anestesiologia (6)

- Cancerologia/ Oncologia (4)

- Cardiologia (5)

- Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1)

- Cirurgia Cardiovascular (2)

- Cirurgia Geral (4)

- Cirurgia Torácica (2)

- Cirurgia Vascular (2)

- Clínica Médica (4)

- Endocrinologia e Metabologia (2)

- Endoscopia Digestiva (3)

- Geriatria (3)

- Ginecologia e Obstetrícia (5)

- Hematologia e Hemoterapia (2)

- Infectologia (2)

- Mastologia (1)

- Medicina Intensiva (5)

- Medicina Legal (1)

- Nefrologia (3)

- Neonatologia (1)

- Neurocirurgia (2)

- Neurologia (3)

- Oftalmologia (4)

- Ortopedia/ Traumatologia (6)

- Otorrinolaringologia (2)

- Patologia (1)

- Pediatria (6)

- Pneumologia (2)

- Proctologia (2)

- Psiquiatria (5)

- Radiologia (6)

- Reumatologia (1)

- Sem Especialidade (20)

- Urologia (2)

Curso de Formação de Oficiais Farmacêuticos

Farmácia (2 vagas)

Curso de Formação de Oficiais Dentistas

Ortodontia e Ortopedia Facial (1)

Endodontia (2)

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (2)

REQUISITOS

É necessário ter formação superior, ter idade de no máximo, 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, além de ter no mínimo, 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino.

As inscrições podem ser feitas no site www.essex.eb.mil.br, entre 15 de julho de 2019 a 16 de agosto de 2019. Neste mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação para a prova de títulos. A taxa de participação é de R$ 130.

A seleção contará com as seguintes etapas: Exame Intelectual (EI), Prova de Títulos (PcT); Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF) e Avaliação Psicológica (Avl PSC).

> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Exército

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais