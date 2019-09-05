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Estudo vai apontar as profissões com mais vagas na Serra

Ideia é mapear que tipo de profissionais são mais contratados e quais as vagas que demoram mais para serem preenchidas
Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

05 set 2019 às 14:07

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 14:07

Sine da Serra vai pesquisar profissões mais demandas no município Crédito: João Paulo Rocetti
Um estudo vai identificar o perfil dos mais de 90 mil trabalhadores cadastrados no Sine da Serra. A ideia é mapear as vagas  de emprego oferecidas pelas empresas para que, assim, seja possível apontar as profissões que mais oferecem oportunidades e quais cargos demoram mais para ser preenchidos por carência de profissional qualificado.
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De acordo com informações da prefeitura, os dados vão conduzir as políticas públicas no município, como, por exemplo, a oferta de cursos de qualificação.
A iniciativa, que será chamada de Observatório do Emprego, será desenvolvida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) da Serra, em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e Associação dos Empresários da Serra (Ases).
> Empresa suíça que vai assumir o Aeroporto de Vitória abre vagas
“Temos uma base de dados com mais de 90 mil pessoas cadastradas, que foram em busca de emprego no Sine da Serra. Queremos conhecer o perfil dessas pessoas, qual a escolaridade, profissão, se têm experiência ou se procuram o primeiro emprego. Por outro lado, precisamos aprofundar o conhecimento também da outra ponta, que são as empresas contratantes. Precisamos descobrir quais áreas oferecem mais vagas, qual o nível de escolaridade mais exigido, entre outras coisas”, disse o diretor do Sine da Serra, Marlon Amorim.
Também serão analisados, por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Serra (Sedec) e a Associação dos Empresários da Serra, os investimentos previstos para os próximos anos e as possibilidades de geração de empregos.
> Confira as dicas para procurar vaga de emprego no Sine
"O município dispõe de excelentes atrativos para quem quer investir e sempre há empresas que estão chegando ou ampliando suas atividades. Diante disso, temos que analisar se temos trabalhadores com o perfil para aproveitar essas oportunidades. Vamos apontar quais são as áreas desses investimentos para capacitar nossa mão de obra”, explicou.
De acordo com o resultado do estudo, a prefeitura poderá desenvolver diversas ações como ampliar a oferta de cursos de qualificação.
“Por ano, a prefeitura oferece milhares de vagas em cursos de qualificação em diferentes áreas. Mas percebemos que alguns atraem mais os moradores, pois há a possibilidade de o aluno empreender e ganhar dinheiro de forma mais rápida. Em outros, por sua vez, o aluno não consegue ser inserido no mercado de forma rápida, o que indica que não há muita contratação para aquela atividade. Esse estudo vai permitir que sejamos ainda mais assertivos na contratação de cursos que oferecemos aos moradores”, destacou.
Será assinado um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura da Serra e os demais atores sociais envolvidos. A expectativa é que a assinatura aconteça ainda este ano. A partir daí, será disponibilizada a base de dados dos cadastrados no Sine para análise.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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