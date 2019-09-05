Estudo vai apontar as profissões com mais vagas na Serra

Sine da Serra vai pesquisar profissões mais demandas no município Crédito: João Paulo Rocetti

Um estudo vai identificar o perfil dos mais de 90 mil trabalhadores cadastrados no Sine da Serra . A ideia é mapear as vagas de emprego oferecidas pelas empresas para que, assim, seja possível apontar as profissões que mais oferecem oportunidades e quais cargos demoram mais para ser preenchidos por carência de profissional qualificado.

De acordo com informações da prefeitura, os dados vão conduzir as políticas públicas no município, como, por exemplo, a oferta de cursos de qualificação.

A iniciativa, que será chamada de Observatório do Emprego, será desenvolvida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) da Serra, em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e Associação dos Empresários da Serra (Ases).

“Temos uma base de dados com mais de 90 mil pessoas cadastradas, que foram em busca de emprego no Sine da Serra. Queremos conhecer o perfil dessas pessoas, qual a escolaridade, profissão, se têm experiência ou se procuram o primeiro emprego. Por outro lado, precisamos aprofundar o conhecimento também da outra ponta, que são as empresas contratantes. Precisamos descobrir quais áreas oferecem mais vagas, qual o nível de escolaridade mais exigido, entre outras coisas”, disse o diretor do Sine da Serra, Marlon Amorim.

Também serão analisados, por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Serra (Sedec) e a Associação dos Empresários da Serra, os investimentos previstos para os próximos anos e as possibilidades de geração de empregos.

"O município dispõe de excelentes atrativos para quem quer investir e sempre há empresas que estão chegando ou ampliando suas atividades. Diante disso, temos que analisar se temos trabalhadores com o perfil para aproveitar essas oportunidades. Vamos apontar quais são as áreas desses investimentos para capacitar nossa mão de obra”, explicou.

De acordo com o resultado do estudo, a prefeitura poderá desenvolver diversas ações como ampliar a oferta de cursos de qualificação.

“Por ano, a prefeitura oferece milhares de vagas em cursos de qualificação em diferentes áreas. Mas percebemos que alguns atraem mais os moradores, pois há a possibilidade de o aluno empreender e ganhar dinheiro de forma mais rápida. Em outros, por sua vez, o aluno não consegue ser inserido no mercado de forma rápida, o que indica que não há muita contratação para aquela atividade. Esse estudo vai permitir que sejamos ainda mais assertivos na contratação de cursos que oferecemos aos moradores”, destacou.