Estado encerra nesta sexta (20) inscrições para duas seleções

Sedu conta com 600 vagas para auxiliar de secretaria Crédito:

O governo do Estado está encerra nesta sexta-feira (20) as inscrições para dois processos seletivos. As oportunidades são para profissionais que tenham o ensino médio. A remuneração chega a R$ 1,8 mil e os contratos serão temporários.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br , até as 17 horas. A avaliação será feita por meio de prova de títulos.

A seleção da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem como objetivo preencher 600 vagas para o cargo de auxiliar de secretaria escolar. Além do ensino médio, os candidatos precisam ter mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 1.179,00.