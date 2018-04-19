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Temporários

Estado encerra nesta sexta (20) inscrições para duas seleções

Processos seletivos são destinados a candidatos de nível médio

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 13:52
Sedu conta com 600 vagas para auxiliar de secretaria Crédito:
O governo do Estado está encerra nesta sexta-feira (20) as inscrições para dois processos seletivos. As oportunidades são para profissionais que tenham o ensino médio. A remuneração chega a R$ 1,8 mil e os contratos serão temporários.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas. A avaliação será feita por meio de prova de títulos.
A seleção da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem como objetivo preencher 600 vagas para o cargo de auxiliar de secretaria escolar. Além do ensino médio, os candidatos precisam ter mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 1.179,00.
Já a seleção da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) oferece seis vagas para assistente de gestão. A remuneração é de R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

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