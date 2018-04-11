Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Estado abre seleção para contratar profissionais de nível médio
Temporários

Estado abre seleção para contratar profissionais de nível médio

Remuneração é de R$ 1,8 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 300

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 13:13
Seleção tem como objetivo preencher seis vagas temporárias Crédito: Reprodução internet
A Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de assistente de gestão. A remuneração é de R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
A oferta é de seis vagas e os profissionais precisam ter o ensino médio. De acordo com o edital, serão quatro oportunidades para contrato com duração de 18 meses e duas com duração de 36 meses.
As inscrições poderão ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br no período de 10 horas do dia 13 de abril de 2018 até as 17 horas do dia 20 de abril de 2018. A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no momento da chamada para comprovação das informações declaradas.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final.
LEIA TAMBÉM
16 concursos abertos com salários de até R$ 22 mil
SAIBA MAIS
CARGO: Assistente de gestão
REQUISITOS: Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo; auxiliar a chefia em assuntos de sua competência; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos; elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; outras atividades correlatas.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.
REMUNERAÇÃO: R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados