Estado abre seleção para contratar profissionais de nível médio

Seleção tem como objetivo preencher seis vagas temporárias Crédito: Reprodução internet

A Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de assistente de gestão. A remuneração é de R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

A oferta é de seis vagas e os profissionais precisam ter o ensino médio. De acordo com o edital, serão quatro oportunidades para contrato com duração de 18 meses e duas com duração de 36 meses.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br no período de 10 horas do dia 13 de abril de 2018 até as 17 horas do dia 20 de abril de 2018. A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no momento da chamada para comprovação das informações declaradas.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final.



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CARGO: Assistente de gestão

REQUISITOS: Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo; auxiliar a chefia em assuntos de sua competência; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos; elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; outras atividades correlatas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

REMUNERAÇÃO: R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.