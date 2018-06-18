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Oportunidade

Estado abre nesta segunda 765 vagas em 14 cursos técnicos de graça

Unidades Chances são para os centros técnicos Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 11:34
O processo seletivo para seleção de alunos e matrícula nos cursos técnicos de nível médio é para o segundo semestre deste ano. Crédito: Reprodução
Quem quer aprender uma profissão deve ficar atento. Isso porque a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir 765 vagas em 14 cursos técnicos em Vila Velha e João Neiva. Os alunos não pagam pelo curso. Há oportunidade para aulas como gastronomia, modelagem e vestuário, redes de computação, mecânica e segurança do trabalho.
O processo seletivo para seleção de alunos e matrícula nos cursos técnicos de nível médio é para o segundo semestre deste ano.
A seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou EJA/EM, em qualquer rede de ensino; aos candidatos concluintes do ensino médio regular; da educação profissional integrada ao ensino médio; ou da educação de jovens e adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula.
Os interessados podem se inscrever de hoje até o dia 29 de junho. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no acesso cidadão utilizando número de CPF e e-mail e após, acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, ler as orientações contidas no edital e preencher a ficha de inscrição.
Para efeito de seleção serão consideradas as pontuações do resultado anual / média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2017, ou ao último ano cursado pelo candidato, com resultado aprovado, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos.
A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 4 de julho de 2018 no site www.secti.es.gov.br.
A matrícula dos candidatos classificados, dentro do restrito número de vagas, será realizada no período de 6 a 11 de julho, na Secretaria da escola que ofertará o curso, no horário das 8h às 20h.
SAIBA MAIS 
JOÃO NEIVA
Endereço: CEET TALMO LUIZ SILVA, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.
Tel.:(27) 3258-3451
Cursos: Administração (50), Automação Industrial (50), Mecânica (75) e Segurança do Trabalho (25).
VILA VELHA
Endereço: CEET Vasco Coutinho, Centro.
Tel.:(27)3229-9309
Cursos: Administração (90), Eventos (90), Gastronomia (60), Informática (60), Modelagem do Vestuário (75), Multimídia (25), Produção de Moda (50), Programação de Jogos Digitais (25), Rádio e Televisão (60) e Redes de Computadores (30).
REQUISITOS
A seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou EJA/EM, em qualquer rede de ensino; aos candidatos concluintes do ensino médio regular; da educação profissional integrada ao ensino médio; ou da educação de jovens e adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio regular, ou 3ª etapa de EJA.

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