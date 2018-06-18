Estado abre nesta segunda 765 vagas em 14 cursos técnicos de graça

O processo seletivo para seleção de alunos e matrícula nos cursos técnicos de nível médio é para o segundo semestre deste ano. Crédito: Reprodução

Quem quer aprender uma profissão deve ficar atento. Isso porque a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir 765 vagas em 14 cursos técnicos em Vila Velha e João Neiva. Os alunos não pagam pelo curso. Há oportunidade para aulas como gastronomia, modelagem e vestuário, redes de computação, mecânica e segurança do trabalho.

O processo seletivo para seleção de alunos e matrícula nos cursos técnicos de nível médio é para o segundo semestre deste ano.

A seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou EJA/EM, em qualquer rede de ensino; aos candidatos concluintes do ensino médio regular; da educação profissional integrada ao ensino médio; ou da educação de jovens e adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula.

Os interessados podem se inscrever de hoje até o dia 29 de junho. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no acesso cidadão utilizando número de CPF e e-mail e após, acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, ler as orientações contidas no edital e preencher a ficha de inscrição.

Para efeito de seleção serão consideradas as pontuações do resultado anual / média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2017, ou ao último ano cursado pelo candidato, com resultado aprovado, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos.

A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 4 de julho de 2018 no site www.secti.es.gov.br.

A matrícula dos candidatos classificados, dentro do restrito número de vagas, será realizada no período de 6 a 11 de julho, na Secretaria da escola que ofertará o curso, no horário das 8h às 20h.

SAIBA MAIS

JOÃO NEIVA

Endereço: CEET TALMO LUIZ SILVA, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.

Tel.:(27) 3258-3451

Cursos: Administração (50), Automação Industrial (50), Mecânica (75) e Segurança do Trabalho (25).

VILA VELHA

Endereço: CEET Vasco Coutinho, Centro.

Tel.:(27)3229-9309

Cursos: Administração (90), Eventos (90), Gastronomia (60), Informática (60), Modelagem do Vestuário (75), Multimídia (25), Produção de Moda (50), Programação de Jogos Digitais (25), Rádio e Televisão (60) e Redes de Computadores (30).

REQUISITOS