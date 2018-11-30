Estado abre 650 vagas em cursos técnicos em Vila Velha e João Neiva

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha , oferece 450 vagas Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES

Quem quer aprender uma profissão para investir no próprio negócio ou conseguir um emprego com carteira assinada deve ficar atento. Isso porque a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir 650 vagas em 12 opções de cursos técnicos gratuitos dos Centros Estaduais de Educação Técnica (Ceets).

As aulas serão realizadas nos períodos matutinos, vespertinos e noturnos. A duração dos cursos varia de um a dois anos.

No CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, a oferta e de 450 vagas em oito áreas profissionais: Administração, Eventos, Informática, Modelagem do Vestuário, Multimídia, Produção de Moda, Rádio e Televisão e Redes de Computadores.

Já o CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva, são 200 vagas em quatro opções de cursos: Administração, Automação Industrial, Mecânica e Segurança do Trabalho.

As inscrições podem ser feitas das 10 horas da próxima segunda-feira (3) até as 23h59 do dia 16 de dezembro, no site www.selecaoaluno.es.gov.br . Para acesso ao site de seleção, o candidato tem de realizar seu cadastro no Acesso Cidadão ( www.acessocidadao.es.gov.br ), por meio do CPF e e-mail (em ambos não pode ser utilizado de terceiros).

De acordo com o edital, na hora de se inscrever o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. E para seleção serão consideradas as pontuações da média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2017, ou ao último ano cursado pelo candidato.

O processo seletivo é destinado aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA, inclusive Ceeja, em qualquer rede de ensino. E também aos interessados concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula.

Os cursos técnicos dos Ceets estão conectados com o mercado profissional, por isso, aceleram a entrada do aluno no mundo do trabalho. Sem dúvida, é uma grande oportunidade de qualificação gratuita, destacou a secretária da Secti, Camila Dalla Brandão.









CONFIRA AS VAGAS

CEET VASCO COUTINHO

Endereço: Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha

Cursos:

Administração (90)

Eventos (60)

Informática (60)

Modelagem do Vestuário (50)

Multimídia (50)

Produção de Moda (50)

Rádio e Televisão (60)

Redes de Computadores (30).

CEET TALMO LUIZ SILVA

Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.

CURSOS

Administração (50)

Automação Industrial (50)

Mecânica (50)