Empresas abrem programas de trainee com salário de até R$ 6,7 mil

Oportunidades são para jovens que vão se formar até dezembro de 2019; ao todo, são quatro processos seletivos abertos

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 14:56 - Atualizado há 6 anos

Ambev vai ter oportunidades em vários Estados Crédito: Reprodução internet

Boa oportunidade para quem tem até dois anos de formado. Quatro grandes empresas estão com inscrições abertas para seus programas de trainee. A remuneração pode chegar a R$ 6,7 mil.

Há oportunidades para atuar em unidades das companhias de todo o país, inclusive o Espírito Santo. Confira a lista:

1 - Santander

O Programa de Trainee de 2019 do Santander está com inscrições abertas até 12 de agosto. O Banco busca recém-formados que tenham concluído o curso a partir de dezembro de 2017 ou universitários que se formem até dezembro de 2019, de qualquer universidade brasileira e área de conhecimento.

Serão selecionados entre 20 e 30 candidatos, que iniciarão as atividades em dezembro deste ano. O programa tem duração de 12 meses. Os cinco com melhor performance durante o programa receberão uma Bolsa de Estudos para um curso de uma semana na Babson College, em Boston.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.grupociadetalentos.com.br. Os aprovados contam com um salário de R$ 6.700,00 e benefícios como plano de saúde, odontológico, vale refeição e alimentação, participação nos lucros, previdência privada, entre outros.

2 - Itaú e Itaú BBA

Abertas inscrições para o Programa de Trainee. Todos os cursos de graduação são aceitos. O único pré-requisito para todos os universitários é que a data de formatura seja entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. As oportunidades são para trabalhar em três eixos: negócios varejo, áreas institucionais e banco de atacado (essa é a única área que tem exigência de conhecimento de inglês).

Os interessados podem se inscrever até 26 de agosto pelo site www.itau.com.br.

3 - Ambev

A cervejaria Ambev está com inscrições abertas para o Programa de Trainee com remuneração inicial de R$ 6,7 mil. Os selecionados poderão atuar em qualquer uma das unidades da empresa em todo o país, inclusive no Espírito Santo.

O prazo para se inscrever vai até 1º de setembro. De acordo com a empresa, as chances são para as áreas de Business, Supply e Tecnologia. Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.traineeambev.com.br.

Para participar do programa, é necessário que a formação seja concluída entre dezembro de 2017 e 2019, além de conhecimentos em inglês. Não há restrição à área de formação acadêmica: todos os cursos são aceitos para participação na seleção. Um outro requisito é ter disponibilidade em morar em outro Estado.

4 - Votorantim Cimentos

A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. A oferta é de 15 vagas e o salário inicial é de R$ 6.300, mais benefícios como plano de saúde, vale refeição, entre outros, além do Programa de Incentivo de Curto Prazo, com bônus de desempenho que variam de 2,5 a 3,75 salários.

A seleção é aberta a candidatos formados no ensino superior em qualquer curso entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019 e nível intermediário de inglês.

Este é o segundo ano em que a empresa realiza este modelo de recrutamento, chamado de “seleção às cegas”. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto no site eureca.me.

