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Edital do concurso da Polícia Militar sai até o final de fevereiro

Concurso contará com 310 vagas, sendo 250 delas para soldado

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 15:05
Concurso da PM vai oferecer 250 vagas para soldados Crédito: Ricardo Medeiros | GZ | Arquivo
Boa notícia para quem aguarda o edital do concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. O edital de abertura do certame está previsto para ser publicado no mês de fevereiro. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) já está analisando o Termo de Referência para a chamada pública de empresas interessadas em organizar o certame. Com esse documento, a corporação fica autorizada a fazer a tomada de preços. 
As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em maio, sendo que a formação dos classificados é prevista para ter início até julho de 2018. 
As regras do certame da PM devem ser publicadas juntamente as do Corpo de Bombeiros. Ao todo, serão 437 vagas. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.
O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. É bom lembrar que os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.
Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.

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