Edital do concurso da Polícia Militar sai até o final de fevereiro

Concurso da PM vai oferecer 250 vagas para soldados Crédito: Ricardo Medeiros | GZ | Arquivo

Boa notícia para quem aguarda o edital do concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. O edital de abertura do certame está previsto para ser publicado no mês de fevereiro. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) já está analisando o Termo de Referência para a chamada pública de empresas interessadas em organizar o certame. Com esse documento, a corporação fica autorizada a fazer a tomada de preços.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em maio, sendo que a formação dos classificados é prevista para ter início até julho de 2018.

As regras do certame da PM devem ser publicadas juntamente as do Corpo de Bombeiros. Ao todo, serão 437 vagas. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.

Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.

O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.

O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. É bom lembrar que os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.