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500 vagas

Edital da Polícia Federal deve ser divulgado até sexta-feira (15)

Oportunidades são para os cargos de delegado, escrivão, agente e perito criminal

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 15:29
Polícia Federal (PF) Crédito: Facebook Polícia Federal
O edital do concurso público da Polícia Federal deve ser publicado até sexta-feira (15). Serão oferecidas 500 vagas para cargos de nível superior. A corporação trabalha com os últimos detalhes da seleção, mas ainda falta a assinatura do contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe, que foi a empresa escolhida para organizar o certame com dispensa de licitação.
A expectativa é de que a publicação do extrato do contrato seja divulgado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (12). De acordo com a portaria que autoriza as contratações de novos policiais, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições é de até seis meses, ou seja, até 20 de outubro.
Serão ofertadas 150 cargos de delegado, 60 de perito criminal, 80 de escrivão, 30 de papiloscopista e 180 de agente.
Os cargos de agente e escrivão têm como requisito o nível superior em qualquer área de formação. A remuneração é de quase R$ 12 mil. Já para delegado, é necessário o bacharelado em Direito, além de experiência mínima de três anos em atividade jurídica ou policial. No caso de perito, a formação exigida varia conforme a área de atuação. A remuneração oferecida para ambos é de R$ 22 mil no início da carreira, incluindo o auxílio-alimentação, de R$ 458.

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