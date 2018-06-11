Edital da Polícia Federal deve ser divulgado até sexta-feira (15)

Polícia Federal (PF) Crédito: Facebook Polícia Federal

O edital do concurso público da Polícia Federal deve ser publicado até sexta-feira (15). Serão oferecidas 500 vagas para cargos de nível superior. A corporação trabalha com os últimos detalhes da seleção, mas ainda falta a assinatura do contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe, que foi a empresa escolhida para organizar o certame com dispensa de licitação.

A expectativa é de que a publicação do extrato do contrato seja divulgado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (12). De acordo com a portaria que autoriza as contratações de novos policiais, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições é de até seis meses, ou seja, até 20 de outubro.

Serão ofertadas 150 cargos de delegado, 60 de perito criminal, 80 de escrivão, 30 de papiloscopista e 180 de agente.