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Mais de 4 mil candidatos

Divulgado resultado de seleção das escolas técnicas estaduais

Matrículas serão feitas na secretaria escolar de cada CEET no período de 26 de dezembro a a 8 de janeiro

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 16:22
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) divulgou o resultado do processo seletivo para 650 vagas em 12 opções de cursos nos CEETs Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha.
Resultado Ceet Talmo Luiz Silva 
Resultado Ceet Vasco Coutinho 
No site da Secti, há informações sobre o cronograma para efetivação da matrícula em cada CEET. As matrículas serão feitas na secretaria escolar de cada CEET no período de 26 de dezembro a de 2018 a 8 de janeiro de 2019, das 8h às 20h.
Já quem não se classificou para o curso inscrito e ficou como suplente, o prazo para matrícula inicia no dia 9 de janeiro e termina no dia 15 do mesmo mês, das 8h às 20h, na secretaria escolar de cada CEET.
De acordo com a Secti, 4.605 candidatos se inscreveram na seleção. Na escola em João Neiva, 758 pessoas se inscreveram nas 200 vagas oferecidas. Já no CEET Vasco Coutinho, 3.847 interessados disputaram as 450 vagas da escola. Em ambos os Centros Estaduais, o curso de Administração noturno somou mais concorrentes: 166 no Talmo e 1.086 na escola de Vila Velha.
 

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