Divulgado edital para os concursos da PM e Corpo de Bombeiros

Polícia Militar em atuação nas ruas do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

O Governo do Estado divulgou na tarde desta quarta-feira (20), em edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo, o edital para os concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

DOCUMENTO O edital [.PDF]

O processo seletivo vai oferecer 250 vagas para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. As contratações foram anunciadas pelo governador Paulo Hartung em novembro do ano passado. A seleção será organizado pelo Instituto AOCP.

Além da contratação da PM, haverá processo seletivo para o Corpo de Bombeiros. Serão 120 soldados e 7 oficiais.

As inscrições poderão ser feitas no período das 8h do dia 25 de junho de 2018 às 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados R$ 60.

Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal e que for isento de apresentar a declaração anual de Imposto de Renda da Receita Federal. A solicitação do benefício poderá ser feitas das 8h do dia 25 de junho de 2018 às 23h59 do dia 27 de junho de 2018, no site da inscrição.

O subsídio bruto dos solados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07.

O concurso contará com provas objetivas e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde / exame toxicológico, investigação social, apresentação de documentação para fins de matrícula, classificação e matrícula e curso de formação. Para os soldados músicos, também haverá prova prática para os candidatos nos seguintes instrumentos: clarineta, trompa, trombone, tuba e percussão.





As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de agosto. Os exames para soldados serão realizados pela manhã, enquanto que para oficiais no período da tarde.

O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório.

Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.



