Dez concursos públicos no ES com salários de até R$ 27 mil

Há oportunidades na Grande Vitória e no interior Crédito: Jeshoots / Pixabay

Dez concursos com inscrições abertas no Espírito Santo oferecem vagas para cargos efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 27 mil.

As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Na Prefeitura da Serra, serão contratados farmacêuticos e os interessados podem se inscrever até esta terça-feira (31). A remuneração é de R$ 2,8 mil.

Já o prazo para se inscrever na Prefeitura de Santa Teresa começa amanhã e vai até o dia 7 de agosto. As chances são para médicos autorizador e auditor. O profissional terá uma remuneração de R$ 1,3 mil.

Confira outras seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições

SERRA

Formação de cadastro de reserva para farmacêuticos temporários. Os interessados podem se inscrever até 31 de julho, no site processoseletivo.serra.es.gov.br . O salário é de R$ 2.813,32 com 20% de insalubridade, mais auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 300 e jornada de trabalho de 30 horas semanais.

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUL

O Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo (CIM Pólo Sul) recebe as inscrições para novo processo seletivo até o dia 1º de agosto de 2018. Há oportunidades de Nível Médio para os cargos de Auxiliar Administrativo (2), Faturista (1) e Técnico de Enfermagem (1), com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remunerações entre R$ 1.150,00 e R$ 1.400,00. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Unidade de Cuidado Integral à Saúde - Rede Cuidar, na Rua Agenor Luiz Thomé, s/nº, Centro, Guaçuí.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulga quatro Concursos Públicos para Professores Doutores que devem atuar nos Centros Tecnológico, de Ciências da Saúde, Universitário Norte e de Artes. São oportunidades em regime de 40h semanais ou de Dedicação Exclusiva para ministrar aulas nas áreas de Engenharia Mecânica/Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (2); Farmácia/ Farmacotécnica (1); e Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1). A remuneração dos Docentes pode variar de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67. A taxa custa R$ 250,00 e os candidatos podem se inscrever até 3 de agosto de 2018, no departamento que oferece a vaga.

SANTA TERESA

Formação de cadastro de reserva para os cargos de médico autorizador de AIH e médico auditor. A carga horária é de 20h semanais e a remuneração é de R$ 1.322,96. Os interessados podem se inscrever de amanhã até 7 de agosto, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

APIACÁ

Oportunidades para médicos temporários. A remuneração varia de R$ 1.656,75 a R$ 8.500,00. A seleção tem como objetivo a formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever de 6 a 10 de agosto de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Praça Senhora Sant'Ana, 6, Centro, das 8h às 16h.

VITÓRIA

A oferta é de duas vagas para assistente social temporário, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.900,96, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no site sistemasrh.vitoria.es.-gov.br/PssOnline , até as 23h59 do dia 8 de agosto. O comprovante de pedido de inscrição e a documentação devem ser entregues até 13 de agosto, na sede da prefeitura.

JOÃO NEIVA

Cadastro de reserva nos cargos de assistente social, psicólogo, motorista, advogado e agente de abordagem social. A carga horária é de 30h ou 40h semanais e remuneração varia de R$ 1.166,01 a R$ 1.982,22, mais auxílio-alimentação de R$ 200,00. Inscrições nos dias 20 a 21 de agosto, na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Pedro Zangrande, 125, Centro.

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR





A Polícia Militar vai abrir concurso público para contratar médicos que vão atuar no hospital da corporação (HPM). O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major. As inscrições podem ser feitas até 17 de agosto, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

TRF DO RJ E ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), vai abrir concurso público para a contratação de juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17. Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

UFES