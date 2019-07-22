Quer emprego?

De vendedor a engenheiro: semana começa com 1.051 vagas de emprego

Em todo o Espírito Santo, as chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 22 de julho de 2019 às 00:14 - Atualizado há 6 anos

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

A semana começa com 1.051 vagas de emprego em todo o Espírito Santo. As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O candidato que atender aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. As unidades começam o atendimento às 8 horas.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 241 oportunidades. Há chances para cargos de técnico de segurança do trabalho, garçom, empregada doméstica, padeiro, nutricionista, engenheiro químico, entre outras.

O Sine da Serra começa a semana com 518 vagas. Só para se ter uma ideia, os cargos de soldador e mecânico montador contam com 60 oportunidades, enquanto que montados de andaimes 42 e vendedor porta a porta 30 chances.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 213 chances, sendo 56 destinadas a pessoas com deficiência.

Em Vitória, a Agência do Trabalhador tem 37 oportunidades e no Sine de Vila Velha 92 chances

CONFIRA AS VAGAS

Sine de Aracruz

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), confeiteiro (1), gerente de compliance (1), instrumentista de válvulas (4), mecânico de válvulas (16) e técnico de segurança do trabalho (1).

Sine de Barra de São Francisco

Vagas: Auxiliar de cozinha(1), auxiliar de produção PCD (1), cozinheiro(1), eletricista de instalações (1), empregada doméstica (1), garçom (1), mecânico de manutenção de máquinas (1), montador de estruturas metálicas (1), padeiro (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), técnico em segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1) e vendedor (1).

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: Acabador Marmorista (2), Auxiliar de Recepção e Eventos (1), Operador de Pórtico (1), Operador Logístico (1) e Serrador de Mármore (1).

Sine de Cariacica

Vagas: Açougueiro (3), balconista de açougue (1), costureira de máquina overloque (1), costureira em geral (1), entregador de bebidas (15), fresador (1), operador de telemarketing PCD (20), torneiro mecânico (1) e vendedor porta a porta (10).

Sine de Colatina

Vagas: Analista pesquisador de mercado (1), analista de contratos construção civil (1), aux. limpeza PCD (1), aux. limpeza (1), aux. loja PCD (1), assistente técnico de qualidade (1), atendente de loja PCD (1), caixa de loja (1), cozinheira (1), estágio farmácia (1), estágio administração (1), engenheiro químico (1), fiscal de obras (1), gerente de loja (1), instalador de acessórios automotivos (1), operador de estação de tratamento de esgoto (1), téc. edificações (3), téc. contratos na construção civil (1), vendedor no comercio varejista pcd (1), téc. informática (1), vendedor de carros semi-novos (1), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor externo para pacotes de tv a cabo (1) e vendedor de loja – perfumes e maquiagem (1).

Sine de Linhares

Vagas: Aux. eletricista PCD (1), aux. produção PCD (1), aux. cozinha (3), analista de contratos (1), armador (2), assitente pedagógico (1), carreteiro (8), cozinheira (1), embalador a mão PCD (2), eletricista de automóvel/caminhão (1), lanterneiro (1), lider de produção (1), maçariqueiro (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de maquinas pesada (1), operado de maquina de bordar (1), operador de retro-escavadeira (2), promotor vendas (1), tosador/banho (1), téc. geotecnia (2), téc. planejamento (1), téc. eltromecânica (1), vendedor alimentício pracista (2) e vendedor interno (1).

Sine de Nova Venécia

Vagas: Aux. escritório (1), fonoaudiólogo (3), trabalhador rural (1), téc. manutenção de máquinas (1), vendedor externo (1), vendedor externo (1), aux. mecânico (1), téc. informática (1), pizzaiolo (1), cozinheira (1), vendedor externo (9), motoboy (1), instrutor de informática (1), setores diversos para PCDs (1), técnico em segurança do trabalho (1), açougueiro (1), cozinheira (1), aux. açougue (1), separador de mercadorias (1) e empregada doméstica (1).

Sine de São Mateus

Vagas: Assist. contábil (1), assist. informática (1), aux. administrativo PCD (1), aux. de serviços gerais PCD (3), aux. serviços gerais (3), aux. cozinha (1), aux. eletrônica (3), aux. manutenção (1), babá (1), barman (1), cabeleireiro (1), caseiro (1), chapista de lanchonete (1), chapista de restaurante (1), churrasqueiro (1), cozinheiro industrial (1), costureira (1), dentista clínico geral (1), dentista ortodontista (1), eletricista automotivo (1), garçom (1), instrutor de cursos (1), mecânico automotivo (1), nutricionista (1), professor de inglês (1), professor de italiano (1), professor de libras (1), representante comercial (1), téc. enfermagem (5) e téc. enfermagem do trabalho (2).

Sine da Serra

Vagas: Aux. administrativo (1), aux. logística (12), açougueiro (1), ajudante de montador de andaime(20), ajudante (16), ajudante de eletricista (10), alinhador de pneus (1), caldereiro (16), copeira (6), cozinheiro geral (2), eletricista de manutenção (10), eletricista de instalações de veículos automotores (3), instalador de som e acessórios de veículos (1), instalador de cortinas e persianas(1), líder de equipe (25), mecânico montador (60), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de ar condicionado automotivo (1), montador de andaimes (42), op. mistura (2), op. pá carregadeira (3), op. guindaste móvel (11), op. sonda de percussão (1), padronizador de velas de embarcações, toldos e barracas (1), pintor de alvenaria (10), promotor de vendas externas (20), representante comercial autônomo (20), soldador (60), téc. fibras ópticas (1), téc. rede (1), vendedor porta a porta (30), vendedor de serviços (19) e vendedor externo (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Aux. logística (3), pintor de alvenaria (2) e servente de obras (2).

Sine de Vila Velha

Vagas: Analista de recursos humanos (1), armador de ferragens na construção civil (5), assist. vendas (1), aux. de expedição (10), aux. mecânico de autos (1), carpinteiro (5), chapista de lanchonete (1), encarregado eletromecânico de instalações (1), estofador de móveis (2), instalador de aparelhos telefônicos (14), instalador de equipamentos de comunicação (1), mecânico de motor a diesel (1), montador de móveis de madeira (2), motorista carreteiro (5), office-boy (1), op. escavadeira (1), op. eletromecânico (8), pedreiro (10), representante comercial autônomo (2), secretário de diretoria (2), servente de obras (4), téc. segurança do trabalho (1), vendedor em comércio atacadista (3) e vendedor porta a porta 10).

Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Atendente de lanchonete (2), aux. escritório (1), aux. estoque (1), analista de infraestrutura (1), ajudante de entrega (15), ajudante de manutenção (1), ajudante de obras (3), almoxarife (1), aplicador de insulfilm (1), armador (2), arrematadeira (2), assessor de vm (1), assist. administrativo (1), assist. logística (1), assist. manutenção (1), atendente telefônico (4), aux. confeiteiro (4), aux. estocagem (1), aux. execução (1), aux. expedição (12), aux. serviços gerais (5), atendente (2), aux. farmácia (1), aux. faturamento (4), aux. lavanderia (1), aux. serviços gerais (1), aux. vendas (1), aux. gestão de pessoas (1), balconista de padaria (2), camareira (2), camareira líder (2), carpinteiro (1), chapeiro (1), confeiteiro (1), contador (1), coordenador de nutrição (1), costureira retista (2), cozinheira (1), encanador (1), enfermeiro (5), escorador (1), estoquista (1), fiscal de loja (1), fiscal de salão (1), fonoaudiologo (1), jardineiro (1), lider de departamento (1), líder de vendas (1), mecânico diesel (2), mecânico veícular (1), menor aprendiz (10), moto boy – mensageiro (25), motorista carreteiro (20), motorista de entrega (13), nutricionista (1), oficial polivalente (1), op. empilhadeira (4), op. máquina roçadeira (2), pedreiro (2), pintor de carretas (1), pizzaiolo (2), promotor de vendas (3), téc. enfermagem (8), secretária de clínica (3), téc. segurança do trabalho (2), topógrafo (1), vendedor de autopeças (1), vendedor de cursos (1), vendedor externo (2) e vendedor interno (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Aux. administrativo (3), aprendiz de elétrica e solda (20), atendente (2), aux. cozinha (5), aux. estoque (1), aux. operacional (2), caixa (2), empacotador (1), estoquista (1), fiscal de salão (1), lanterneiro (1), movimentador de mercadorias (2), op. máquina de sorvete (1), op. telemarketing ativo (10), promotor de vendas (2) e téc. enfermagem do trabalho (1).

Agência do Trabalhador de Vitória

Vagas: Administrador (1), gerente de vendas (1), motofretista (5), motorista de automóveis (5), operador de telemarketing pcd (20), pintor de automóveis (1), polidor de automóveis (1), salgadeiro (1), auxiliar de expedição (1) e analista contábil (1).

