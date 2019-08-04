Quer emprego?

De pedreiro a analista de TI: semana começa com 872 vagas de emprego

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 22:56 - Atualizado há 6 anos

Oportunidade de trabalho para quem quer ter emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Analista de TI, dentista, pedreiro, vendedor e técnico de enfermagem. Essas são apenas algumas vagas disponíveis nas agências de emprego nesta segunda-feira (4) no Espírito Santo. Ao todo, são 872 oportunidades destinadas a todos os níveis de escolaridade.

Os profissionais devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os profissionais que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 268 chances distribuídas em oito agências.

No Sine da Serra, são 239 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Cariacica a oferta é de 232 vagas e no Sine de Vila Velha são 67 oportunidades. A Agência do Trabalhador de Vitória são 66 oportunidades.

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Pintor industrial (1), acabador de superfície (2), cozinheiro restaurante (1), auxiliar de cozinha (1) e serralheiro (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Confeiteiro (1), soldador (40) e vendedor pracista (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha(1), auxiliar de produção (1), cozinheiro (1), empregada doméstica (1), garçom (1), gerente administrativo (1), mecânico de manutenção de automóveis (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), montador de estruturas metálicas (1), técnico agrícola (1), técnico em segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de marceneiro (1), encarregado de cozinha (1), frentista (5), impressor digital (1), marceneiro (1), motorista entregador (8), operador de telemarketing PCD (20), pedreiro PCD (2), pintor de obras PCD (2), serralheiro (1), vendedor orçamentista (1) e vendedor (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Atendente de farmácia balconista (1), ajudante de obras (1), analista de contratos construção civil (1), auxiliar de loja PCD (1), atendente de loja (1), auxiliar de cozinha PCD (1), caixa de loja (1), consultor de vendas (1), chapista de lanchonete (2), cozinheira (1), estoquista PCD (1), fiscal de obras (1), gerente de loja (1), instalador de acessórios automotivos (1), motorista (5), motorista carreteiro (8), operador de estação de tratamento (1), servente de obras (1), técnico de contratos na construção civil (1), vendedor no comércio varejista (1), vendedor de carros semi-novos (1), vendedor em comércio atacadista (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Auxiliar de eletricista PCD (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de limpeza (1), ajudante de motorista (1), arte-finalista (1), almoxarife primário (2), analista de TI (1), analista de contratos (1), assistente pedagógico (1), caldeireiro (1), costureira de máquinas industriais (25), encarregado de fazenda (1), encarregado de infraestrutura (1), gerente comercial (1), lanterneiro (1), líder de produção (1), maçariqueiro (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de máquinas pesadas (1), operador de máquina de bordar (1), operador de retro-escavadeira (3), técnico geotecnia (2), técnico em eletromecânica (1), técnico em manutenção em balança (1), técnico edificações (1) e tratorista (2).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Auxiliar de escritório (1), fonoaudiólogo (3), trabalhador rural (1), técnico em manutenção de máquinas (1), vendedor externo (11) , auxiliar de mecânico (1), técnico em informática (1), pizzaiolo (1), cozinheira (2), motoboy (1), instrutor de informática (1), setores diversos para PCDs (1), auxiliar financeiro (1), açougueiro (1), auditor de produtos (1), auxiliar de açougue (1), separador de mercadorias (1), operador caixa (1), auxiliar de serviços gerais (1) e empregada doméstica (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar administrativo (1), assistente de informática (1), auxiliar de serviços gerais PCD (3), auxiliar de eletrônica (3), auxiliar de manutenção (4), apontador de campo (1), assistente de manutenção (1), barman (1), cabeleireiro (1), chapista de restaurante (1), churrasqueiro (1), costureira (1), cozinheiro (2), dentista clínico geral (1), dentista ortodontista (1), eletricista automotivo (1), garçom (1), mecânico automotivo (2), motorista de caminhão prancha (1), operador de motoniveladora (1), operador de trator de esteira (2), pedreiro (1), representante comercial (1), técnico de enfermagem (5), técnico de enfermagem do trabalho (2) e vendedor interno (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar administrativo (1), assistente administrativo (1), auxiliar de estoque (4), ajudante de serralheiro (1), ajudante de cozinha (1), ajudante de obras (5), agente de pátio (2), alinhador de pneus (1), analista fiscal (1), armador de ferros (3), carpinteiro (3), costureira em geral (2), cozinheiro industrial (1), desenhista mecânico - estágio (1), eletricista (1), eletricista de manutenção industrial (4), eletricista de instalações de veículos automotores (3), empregado doméstico (1), encarregado eletricista de instalações (1), encarregado de padaria (1), encarregado de telemarketing (1), estoquista (1), frentista (2), gesseiro (4), instalador de som e acessórios de veículos (1), instrutor de informática (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de ar condicionado automotivo (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (4), montador/instalador de toldos (1), motorista carreteiro (1), nutricionista (1), oficial de manutenção (1), operador de pá carregadeira(3), operador de pá carregadeira (1), operador de retro-escavadeira (2), operador de guindaste móvel (11), operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento (1), operador de torno com comando numérico (1), operador de grua (3), recuperador de crédito (4), padeiro (1), promotor de vendas (20), serralheiro (9), supervisor de manutenção eletromêcanica(1), supervisor de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins(1), técnico mecânico em ar condicionado (1), representante comercial autônomo (20), pedreiro (3), técnico em segurança do trabalho (2), vendedor no comércio de mercadorias (1), vendedor porta a porta (30) e vendedor de serviços (42).

Vagas para pessoas com deficiência: Embalador, a mão (20), auxiliar de logística (2) e auxiliar de estoque (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de serviços gerais (3), açougueiro (1), ajudante de entrega (3), ajudante de manutenção (1), ajudante de obras (2), almoxarife (1), analista ambiental (1), analista de infraestrutura (1), aplicador de insulfilm (1), armador (2), arrematadeira (1), artífice (1), assistente de logística (1), assistente de manutenção (1), atendente de lanchonete (1), auxiliar de confeiteiro (2), auxiliar de estocagem (1), auxiliar de execução (1), auxiliar de expedição (5), auxiliar de faturamento (2), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de vendas (1), barman (1), camareira (2), camareira líder (2), carpinteiro (1), chapeiro (1), confeiteiro (1), consultor de serviços financeiros (1), coordenador de nutrição (1), costureira retista (1), cozinheira (1), desenvolvedor de sistema.net (1), desenvolvedor java (4), desenvolvedor java-trainner (1), divulgadora / vendedora externa (1), editor de mídias eletrônicas (1), eletricista montador eletromecânico de linha viva (24), encanador (1), encarregado de açougue (1), encarregado para equipe de linha viva (6), enfermeiro (4), engenheiro de segurança do trabalho (1), escorador (1), estágio de ensino médio (14), estágio métricas (1), fiscal de salão (1), florista (1), mecânico diesel (1), mecânico veicular (1), meio oficial cozinha (1), menor aprendiz (9), motorista carreteiro (8), motorista de entrega (6), motorista operador de munck de linha viva (6), movimentador de mercadorias (1), nutricionista (1), oficial polivalente (1), operador de empilhadeira (2), pedreiro (1), pintor de carretas (1), pizzaiolo (1), promotor de vendas (1), promotor de vendas (2), recepcionista (1), recepcionista (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (8), técnico de enfermagem (7), técnico de segurança do trabalho (3), TI webdesigner (1), topógrafo (1), torneiro mecânico (1), vendedor de autopeças (1), vendedor de cursos (1), vendedor externo (2), vendedor externo PJ - contrato e vendedor interno (1) .

Vagas para pessoas com deficiência: Aprendiz de elétrica e solda (10), armazenista (1), assessor de cliente (1), atendente (1), atendente de loja (1), auxiliar administrativo (4), auxiliar administrativo / recepcionista (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de estoque (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (4), auxiliar operacional (2), caixa (1), empacotador (1), estoquista (1), fiscal de salão (1), movimentador de mercadorias (1), movimentador de mercadorias (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing ativo (5), promotor de vendas (2), técnico de enfermagem do trabalho (1) e vendedor externo (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Agente de vendas de serviços (4), analista de recursos humanos (1), artífice de manutenção (1), assistente de vendas (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar de armazenamento (2), auxiliar de expedição (10), auxiliar de lavanderia (5), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de mecânico de autos (1), camareira de hotel (10), cozinheiro industrial (1), fonoaudiólogo geral (1), maçariqueiro (1), marceneiro (1), mecânico de auto em geral (1), mecânico de manutenção de ar condicionado (2), motorista carreteiro (8), motorista de caminhão (1), operador de caixa (1), operador de empilhadeira (1), operador de equipamentos pesados e móveis - na mineração (1), operador de máquinas fixas, em geral (1), pedreiro (1), porteiro (1), recepcionista atendente (1), supervisor de produção da indústria alimentícia (1), técnico em segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1), tosador de animais domésticos (1) e vendedor de serviços (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (40), auxiliar mecânico de refrigeração (1), auxiliar mecânico de refrigeração (1), operador de telemarketing ativo e receptivo PCD (20), auxiliar





