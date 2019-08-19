De gerente a soldador: semana começa com mais de 600 vagas de emprego

Sine da Serra funciona das 8 às 17 horas Crédito: Vitor Jubini

A semana começa com 601 vagas de emprego em todo o Espírito Santo . As agências do Sine oferecem oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há chances para atendente de telemarketing, técnico em segurança do trabalho, soldador. analista de exportação e importação e empregada doméstica.

Os interessados podem procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. Os candidatos que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser tiradas do sistema sem aviso prévio.

A maior oferta de vagas está disponível nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado. Ao todo, as nove unidades contam com 284 chances.

Your browser does not support the audio element. Semana começa com mais de 600 vagas de emprego de gerente a soldador

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 152 oportunidades, enquanto que em Vitória são 57 vagas. No Sine de Vila Velha , a semana começa com 70 chances e o Sine da Serra com 38.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (40), capoteiro (1), mecânico de automóvel (1), pintor de automóveis (3), polidor de automóveis (1), soldador (2), técnico em segurança do trabalho (1), atendente de lojas PCD (1), atendente de agência (1), eletricista de manutenção industrial6 meses comprovados (5) e professor de inglês (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Mecânico de manutenção de aparelhos de climatização e refrigeração (1), rasteleiro (1), operador de motoniveladora (1), operador de rolo compactor (2), operador de escavadeira (1), auxiliar administrativo (1) e acabador de superfície (2).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Técnico eletricista (1), farmacêutico (1), empregado doméstico (1) e torneiro mecânico (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Analista de exportação e importação (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção pcd (1), cozinheiro (1), empregada doméstica (1), garçom (1), gerente administrativo (1), técnico agrícola (1), técnico em segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Açougueiro (2), confeiteiro (1), controlador de pragas (2), designer gráfico (1), montador de máquinas (1) e técnico de informática (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (2), confeiteiro (1), controlador de pragas (2), designer gráfico (1), montador de máquinas (1) e técnico de informática (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Atendente de farmácia balconista (1), auxiliar de cozinha – atendente (1), auxiliar de loja PCD (1), atendente de loja PCD (1), auxiliar de cozinha PCD (1), assistente administrativo (1), caixa de loja PCD (1), consultor de vendas (5), cozinheira (1), diretor administrativo (1), estoquista PCD (1), gerente de loja (1), instalador de acessórios automotivos (1), motorista (5), motorista carreteiro (8), motoboy (1), movimentador de mercadoria (10), operador de estação de tratamento de esgoto (1), servente de obras PCD (1), vendedor no comércio varejista PCD (1), técnico de contratos na construção civil (1), vendedor no comércio varejista PCD (1), vendedor de porta a porta (1) e vendedor de serviços (2).

SINE DE LINHARES

Vagas: Acabador de mármore (1), agente de carga (1), auxiliar de eletricista PCD (1), arte-finalista (1), almoxarife (2), analista de TI (1), caldeireiro (1), costureira de máquinas industriais (25), eletricista de equipamentos (1), encarregado de fazenda (1), encarregado de infraestrutura (1), gerente comercial (1), instrutor de inglês (1), lanterneiro (1), líder de atendimento (1), mecânico de mercedes (1), operador de maquina de bordar (1), operador de retro (3), operador de roçadeira (3), operador de transpaleteira (2), pintor alpinista (8), serralheiro (1), supervisor alpinista (1), técnico geotecnia (2), tratorista (2), vendedor externo (1) e vendedor externo (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Empregada doméstica (1), operador caixa (1), trabalhador rural (1), atendente (2), recepcionista (7), vendedor externo (1), salgadeira (1), motorista (1), pizzaiolo (1), chapeiro (1), vendedor externo (9), separador de mercadorias (1), nutricionista (1), setores diversos para PCD (1), auxiliar financeiro (1), açougueiro (1), auditor de produtos (1), motoboy (1), auxiliar de açougue (7), garçom (7), auxiliar de pizzaiolo (3), vendedor interno (1) e operador de copiadora (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente de relacionamento (1), auxiliar administrativo PCD (3), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha PCD (7), auxiliar de informática programação e controle (1), auxiliar de eletrônica (3), auxiliar de farmácia (1), balconista de frios (1), costureira (1), eletricista de manutenção industrial (1), garçom (7), eletricista automotivo (1), mecânico automotivo (1), nutricionista (1), operador de caixa (1), recepcionista PCD (7), repositor de mercadoria (1), soldador montador de produção (3), técnico de rede (1), técnico de segurança do trabalho (1), técnico de segurança do trabalho (1), técnico de segurança do trabalho (1), trabalhador rural (1) e vendedor externo (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar de expedição (1), armador de ferragens (5), auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1), auxiliar de linha de produção (2), analista fiscal (1), caldeireiro serralheiro (1), confeccionador de toldos - montador/instalador de toldos (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), encarregado geral (2), encarregado de telemarketing (1), gerente de produção (1), gesseiro (3), instrutor de informática (1), motorista carreteiro (3), mecânico de automóvel (1), operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento (1), operador de grua (1), operador de pá carregadeira (1), pedreiro (2) e vendedor porta a porta (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Estoquista (1) e vendedor interno (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha/saladeira (1), analista de infraestrutura (1), arrematadeira (1), artífice (1), auxiliar de estocagem (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de farmácia (2), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (4), auxiliar de vendas (1), borracheiro (3), camareira líder (5), conferente (1), costureira retista (1), desenvolvedor de sistema .net (1), desenvolvedor java (3), desenvolvedor java-trainner (1), editor de mídias eletrônicas (1), eletricista (1), encarregado de sondagem (1), encarregado para equipe de linha viva (6), enfermeiro (4), estágio de ensino médio (8), estágio métricas (1), estágio superior administração (1), estágio superior rh (1), gerente administrativo (1), instalador de som, acessórios e insulfilm (1), jatista de carretas (1), mecânico diesel (1), meio oficial cozinha (1), menor aprendiz (4), motorista operador de munck de linha viva (6), nutricionista (1), operador de equipamentos (1), promotor de vendas (1), repositor (1), salgadeira (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (6), supervisor de produção (1), técnico de edificações (1), técnico de enfermagem (7), técnico de segurança do trabalho (1), técnico financeiro (1), TI webdesigner (1), torneiro mecânico (1), vendedor de autopeças (1), vendedor externo (3), vendedor externo PJ - contrato (1) e vendedor interno (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Armazenista (1), assessor de cliente (1), atendente de loja (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar administrativo/ recepcionista (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (11), auxiliar de transporte (1), conferente (1), gerente administrativo (1), movimentador de mercadorias (2), técnico financeiro (1), operador logístico (1) e operador de telemarketing ativo (20).

SINE DE VILA VELHA