De enfermeiro a vigilante: semana começa com 678 vagas de emprego

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 678 vagas nas agências de emprego do Espírito Santo . Há oportunidades para enfermeiro, pintor, vendedor, técnico de refrigeração, gesseiro, soldador, entre outros.

Os interessados devem procurar uma agência do Sine próxima à sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, a semana começa com 249 oportunidades, distribuídas por nove unidades.

Já no Sine de Vila Velha são 80 chances, enquanto que no Sine da Serra a oferta é de 151 vagas. As agências do trabalhador de Cariacica Vitória oferecem 171 e 27 oportunidades, respectivamente.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Ajudante de serralheiro (1), capoteiro pcd(1), enfermeiro (2), motofretista (4), motorista de automóveis (4), motorista de furgão ou veículo similar (4), pintor de automóveis (3), polidor de automóveis (1), enfermeiro do trabalho (1), faturista (1), vendedor (2), mecânico de máquinas pesadas (1), atendente de pedágio pcd(1) e técnico em sondagem (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Armador de ferragens (10), auxiliar de escritório (2), ajudante de obras (18), assistente de vendas (1), assistente administrativo (2), assistente de segurança (1), auxiliar de inventário (2), ajudante de operador de ponte rolante (3), auxiliar de mecânico (3), auxiliar de logística (23), cabeleireiro feminino (1), carpinteiro (2), dedetizador (5), esteticista corporal (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção empilhadeira (1), montador soldador TIG (1), operador de pá carregadeira (2), operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento (1), operador de retro-escavadeira (1), operador de grua (3), operador de empilhadeira elétrica (5), operador de empilhadeira (4), operador de ponte rolante (4), professor de geografia para o ensino médio (1), representante comercial autônomo (1), supervisor da manutenção de máquinas e veículos (1), supervisor na manutenção eletromecânica (1), técnico de refrigeração (3), técnico de vendas (1), vendedor interno (1) e vendedor de serviço (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de limpeza (18), auxiliar de logística (3), estoquista (5), operador de caixa (4), vendedor (4), vendedor interno (5) e vigia (4).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Empregada doméstica (3), açougueiro (1), ajudante de manutenção (1), arrematadeira (1), auxiliar de farmácia (2), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar mecânico (2), borracheiro (3), caldeireiro/ caldeireiro irata (1), camareira líder (2), costureira retista (1), cozinheiro (1), eletricista (1), eletricista veicular (1), encarregado de construção e montagem (1), encarregado de sondagem (1), encarregado para equipe de linha viva (3), enfermeiro (1), estágio de ensino médio (7), estágio superior tecnologia da computação (1), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (3), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (4), instalador de som, acessórios e insul-film (1), jatista de carretas (1), lanterneiro (2), lavador (1), mecânico diesel (1), motociclista (1), motorista (10), motorista carreteiro (2), motorista de carreta (15), motorista entregador (1), motorista operador de munck de linha viva (3), nutricionista (1), operador de escavadeira (1), operador de pá carregadeira (1), pedreiro (1), pintor automotivo (1), preparador de pintura automotivo (1), professor de inglês (1), repositor (1), salgadeira (1), soldador / soldador irata (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (5), supervisor de produção (1), técnico de computação (1), técnico de enfermagem (4), técnico de manutenção (2), técnico segurança do trabalho (1), vendedor externo (16) e vendedor interno (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Agente de relacionamento (1), ajudante de britagem (1), ajudante de oficina (1), ajudante de oficina de reforma (1), armazenista (1), atendente de loja (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar administrativo/ recepcionista (2), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (5), auxiliar de transporte (1), movimentador de mercadorias (1), operador de classificação (1), operador de telemarketing ativo (15), operador logístico (1) e supervisor de manutenção de britagem (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Instrumentista de precisão (12), técnico em instrumentação (2), técnico em segurança do trabalho (1) e acabador de superficiemarmoaria (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Salgadeiro (1) e supervisor de loja (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Assistente administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de pessoal (1), auxiliar de produção PCD (1), consultor de vendas (1), cozinheiro em geral (1), empregada doméstica nos serviços gerais (1), garçom (1), máquinas industriais (1), motorista entregador (1), plaqueiro (1), técnico agrícola (1), vaqueiro (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Analista fiscal (1), confeiteiro (1), designer gráfico (1), forneiro (1), mecânico de automóveis (1), mecânico eletricista diesel (1), mecânico de industrial (1), motorista entregador (3), padeiro (1) e torneiro mecânico (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Aplicador de asfalto (10), auxiliar técnico na mecânica de máquinas (2), borracheiro (3), encarregado de lubrificação de vias (1), enfermeiro (3), enfermeiro do trabalho (3), estoquista pcd (1), farmacêutico (1), fresador (3), laboratorista de solos (4), lubrificador de máquinas (2), mecânico de máquinas pesadas (1), montador soldador (1), motorista de caminhão (10), operador de carregadeira (2), operador de pavimentadora (1), operador de rolo compactador (4), químico de laboratórios de solos (1), soldador de radiador de linha pesada (1), técnico de garantia da qualidade (1), vendedor interno (2) e vendedor porta a porta (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Ajudante de motorista (3), auxiliar de serviços gerais (1), acabador mármore e granito (1), capoteiro (1), confeiteiro (1), consultor de vendas (1), costureira de malharia (2), encarregado de marmoraria (1), encarregado de lavanderia (2), fonoaudiólogo (1), motorista de caminhão (3), operador de estação de tratamento de água e esgoto e.t.a e.t.e (1), montador de painéis placas e outdoor (2), secretária atendente (1), servente de obras (1), serralheiro (1), supervisor de vendas (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor externo (4).

SINE DE LINHARES

Vagas: Acabador de mármore (1), auxiliar de serviços gerais pcd (14), assistente fiscal (1), analista de TI (1), costureira (2), costureira de máquina overloque (1), costureira de máquinas industriais (25), eletricista de equipamentos (1), faturista (1), farmacêutico (1), inspetor de qualidade (1), lanterneiro (1), maçariqueiro (1), mecânico de colhedora pcd (1), moleiro (1), motorista de operador de guindauto (1), operador de retroescavadeira (3), operador de máquina extrusora (1), plaqueiro (1), recepcionista PCD (1), técnico em edificações (1), técnico em meio ambiente (1), soldador (2), supervisor de vendas (1), supervisor administrativo (1), vendedor interno (1) e vendedor externo (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Contador (1), vendedor externo (1), açougueiro (1), vendedor interno (1), vendedor externo (1), salgadeira (1), nutricionista (1), vendedor interno (1), auxiliar administrativo (1) e servente de limpeza (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente comercial (1), atendente de loja (1), assistente técnico (4), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais (1), costureira (1), consultor técnico (1), churrasqueiro (1), dentista (1), eletricista automotivo (1), encarregado de campo 3 (1), mecânico automotivo (1), montador de painéis (1), oficial de serviços diversos (1), operador de caixa (1), operador de caixa (1), supervisor de loja (1), plaqueiro (1), porteiro PCD (1), técnico de enfermagem do trabalho (2), técnico de enfermagem (1) e vendedor (1).

SINE DE VILA VELHA