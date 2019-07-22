Cursos de graça: últimos dias para se inscrever em quase 5 mil vagas

Publicado em 22 de julho de 2019 às 17:41
- Atualizado há 6 anos
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. As inscrições para os cursos do Programa Qualificar ES terminam nesta quarta-feira (24). São 4.895 vagas em 38 cursos presenciais.
As oportunidades são para quem tem mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde, a exigência é ter idade mínima de 18 anos.
O Qualificar ES Indígena exige que o participante tenha como requisito ser do grupo étnico indígena. E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.
De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), os candidatos devem morar preferencialmente no bairro onde está sendo oferecida a qualificação.
As inscrições seguem até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Aracruz
QUALIFICAR ES INDÍGENA
Local do curso
Associação Indígena Tupinikim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, KM 2, Aldeia Caieira Velha.
Cursos: Marketing: divulgando o seu negócio (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30).
Cariacica
Local do curso
Fundação Fé & Alegria, Rua Vitória, 353, Nova Esperança.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de departamento pessoal (25), recepcionista (25) e auxiliar de estoque e armazenamento (25).
Local do curso
EMEF Padre Anthonius Lute, Rua Paraguai, 16, Nova Esperança.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (30) e operador de caixa (30).
Local do curso
EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.
Cursos: Atendimento ao cliente (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e marketing: divulgando o seu negócio (35)
Local do curso
Multivix - Campo Grande, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.
Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), maquiador (35) e informática (40).
Local do curso
EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé.
Cursos: Recepcionista (40), balconista de farmácia (40), marketing: divulgando o seu negócio (40), cuidador de idosos (40), auxiliar de recursos humanos (40) e inglês (40).
Local do curso
EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I.
Cursos: Informática (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), informática (30) excel (30) e recepcionista (30).
Local do curso
EMEF Rosa Penha, Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.
Cursos: Assistente de secretaria escolar (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresaS (30).
Local do curso
EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (35), decoração (35) e recreador (35).
Local do curso
Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40).
Local do curso
Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.
Cursos: Auxiliar de recursos humanos (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), gestão financeira de pequenas e medias empresas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30)
Local do curso
Telecentro - Praça Ceu, Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha
Curso: Auxiliar de logistica e produção (40)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova rosa da Penha.
Cursos: Maquiador(20), design de sobrancelhas (20) e maquiador (20).
Guarapari
Local do curso
EEEFM Doutor Silva Mello, Parque da Areia Preta.
Cursos: Recepcionista (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresas (30).
Serra
Local do curso
EEEFM Marinete de Souza Lira, Feu Rosa
Cursos: Segurança do trabalho (40), maquiador (40), auxiliar de rotinas administrativas (40), auxiliar de logística (40) e recreador (40).
Local do curso
EEFM Jones José do Nascimento, Central Carapina
Cursos: Recreador (25), auxiliar de logística e produção (40) e balconista de farmácia (40).
Local do curso
EEEFM Professor João Antunes das Dores, Planalto Serrano
Cursos: Inglês (30), Auxiliar de estoque e armazenamento (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30).
Local do curso
CRAS de Jardim Carapina
Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40)
Local do curso
Rede de Atendimento Itegrado à Criança e ao Adolescente, Novo Horizonte.
Cursos: Segurança do trabalho (35), preparação de salgados (25), fotografia (35) e confeitaria (25).
Local do curso
EEEFM Campinho, Campinho da Serra I
Cursos: Recreador (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e berçarista (35)
Local do curso
EEEFM Vila Nova de Colares
Cursos: Marketing: divulgando o seu negócio (35), auxiliar de logística e produção (35) e auxiliar de recursos humanos (35).
Local do curso
Centro de Vivência São Patrício, Jacaraípe
Cursos: Almoxarifado (40), auxiliar de rotinas administrativas (40) e recreador (40)
Local do curso
Igreja Assembleia de Deus Vida Plena, Serra Dourada II.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (35) e auxiliar de rotinas administrativas (35)
Local do curso
Igreja Casa de Oração - Ministério Aviamento, Jardim Bela Vista
Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (20) e recreador (20).
Local do curso
Escola Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista
Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (30).
Viana
Local do curso
Centro de Qualificação Profissional de Viana, Centro
Cursos: Excel (30), inglês (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), recepcionista (30), informática (30), recreador (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), auxiliar de recursos humanos (30), informática (30), inglês (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de departamento pessoal (30).
Vila Velha
Local do curso
Casa do Menino, São Torquato
Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de logística e produção (30), informática (20), auxiliar de estoque e produção (30) e informática (20).
Local do curso
UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cidade da Barra
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), recepcionista (30)
Local do curso
EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, Boa Vista II
Cursos: Agente comunitário de saude (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), montagem e manutenção de computadores (30), recepcionista (30).
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Igreja Embaixada da Família, Jockey de Itaparica
Cursos: Confeitaria (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), preparação de salgados (30), doces para festas (30), maquiador (30)
Vitória
Local do curso
EEEFM Aflordízio Carvalho da Silva. Bairro Da Penha
Cursos: Recepcionista (30), fotografia (30), cuidador infantil (30), inglês (30)
Local do curso
Associação de Moradores de Solon Borges
Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), maquiador (30), auxiliar de logística e produção (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30)
Local do curso
EMEF Otto Ewald Júnior, Rua Daniel Abreu Machado, 549, Itararé
Cursos: Fotografia (30), marketing - divulgando o seu negócio (30)
Local do curso
Multivix - Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras
Cursos: Excel (30)
Local do curso
Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras.
Cursos: Preparação de salgados (30)
Local do curso
Igreja Assembleia de Deus Ministério Atos, Avenida Hermínio Blackman, 439, Bonfim.
Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), recepcionista (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de recursos humanos (35)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus de Nazareth
Cursos: Maquiador (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30), costura (25), desing de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), decoração de festas (30), atendimento ao cliente (30)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Centro de Artes e Esportes Unificados, Rua Vinte e Três de Abril, 35, Santo André
Cursos: Panificação (30), maquiador (35)
Santa Leopoldina
Local do curso
CRAS de Santa Leopoldina
Cursos: Preparação de salgados (30), doces para festas (30), biscoitos caseiros (30)
Local do curso
Universidade Aberta Brasl, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro
Cursos: Informática (30), excel (30), informática (30)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), costura (30), tecnica de vendas (30), confeccionador de lingerie e moda praia (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), artesão de pintura em tecido e bordado (30)
