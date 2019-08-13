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Soldados

Corpo de Bombeiros do ES divulga resultado do exame de saúde de concurso

Após a conclusão do curso de formação, a remuneração passa para R$ 2.778

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 16:58

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

13 ago 2019 às 16:58
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgou nesta terça-feira (13) o resultado da 5ª Etapa (Exame de Saúde) do concurso público para soldados. Clique aqui para ver o resultado 
A seleção tem como objetivo preencher 120 vagas. O processo seletivo tem ainda na 6ª etapa o Exame Toxicológico, seguido pela investigação social (7ª etapa) e apresentação dos candidatos (8ª etapa). Os aprovados em todas as fases passarão ainda pelo curso de formação. 
A remuneração é de R$ 1.220,30 durante o curso de formação. Após a incorporação, o salário passa para R$ 2.778,43.
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