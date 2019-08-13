Corpo de Bombeiros do ES divulga resultado do exame de saúde de concurso

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgou nesta terça-feira (13) o resultado da 5ª Etapa (Exame de Saúde) do concurso público para soldados. Clique aqui para ver o resultado
A seleção tem como objetivo preencher 120 vagas. O processo seletivo tem ainda na 6ª etapa o Exame Toxicológico, seguido pela investigação social (7ª etapa) e apresentação dos candidatos (8ª etapa). Os aprovados em todas as fases passarão ainda pelo curso de formação.
A remuneração é de R$ 1.220,30 durante o curso de formação. Após a incorporação, o salário passa para R$ 2.778,43.