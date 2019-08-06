Soldados

Corpo de Bombeiros divulga resultado de concurso

Candidatos podem entrar com recurso contra o edital; processo seletivo oferece 120 oportunidades para soldados

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgou nesta terça-feira (7) o resultado provisório da 5ª etapa (exame de saúde) do concurso público que vai preencher 120 vagas de soldados.

O candidato considerado inapto pode apresentar recurso contra a decisão em um prazo de cinco dias úteis. Para isso, é preciso comparecer ao Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros, que fica na Rua Mario Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória.

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais.

A remuneração durante o curso de formação é de R$ 1.220,30 e após a formatura passa para R$ 2.778,43.

